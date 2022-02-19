Beşiktaş-Altay maçının sonunda kırmızı kart çıktı

Spor Toto Süper Lig'de nefes kesen bir maç yaşandı. Beşiktaş'ın Altay'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Maçın son düdüğünün ardından çıkan kırmızı kart ise maçın önüne geçti.

HAKEME İTİRAZ ETTİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın sonlarına doğru Altay'ın penaltı beklediği pozisyon sonrası VAR ile konuşan maçın hakemi Volkan Bayarslan devam kararı verdi ve karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın sonunda hakemin yanına giden Altay'ın Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, kırmızı kart gördü.

