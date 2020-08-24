Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, yaz sezonunun dördüncü transferini de gerçekleştirdi. Kartal, Altınordu takımından Atakan Üner ile 4 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladı.
TFF 1. Lig ve Türk futbolunun yetiştirici kulübü Altınordu, Beşiktaş'ın talip olduğu sağ kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'in bonservis ücretinde ciddi bir indirime gitti. Siyah-beyazlılardan ilk etapta 500 bin, daha sonra 400 bin euro talep eden İzmir ekibi, son olarak rakamı 150 bin euro seviyesine kadar indirdi ve transfer noktalandı.
Kırmızı-lacivertlilerin 2018'de Yukatel Denizlispor'dan 4 yıllığına transfer ettiği 21 yaşındaki Atakan, geçen sezon ligde 32 maçta 4 gol, 6 asistle oynadı. Atakan, Ümit Milli Takım'da 5 kez, U18 ve U16'da 3'er kez ay-yıldızlı formayı terletti.
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