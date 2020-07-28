Beşiktaş, Altınordu'dan Yusuf Yalçın Arslan'ın istiyor

Altınordu'da altyapısından yetişen 22 yaşındaki stoper Yusuf Yalçın Arslan, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi.

Gelecek sezon alternatifli ve genç bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Kartal'da Altınordulu Yusuf Yalçın Arslan'ın uzun süredir izleme ekibi tarafından takip edildiği ve oyuncu hakkında geçer not verildiği öğrenildi.

17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yusuf Yalçın Arslan bu sezon 17 maçta forma giydi. 22 yaşındaki savunmacı skora etki sağlayamadı. (Ajansspor)

