Beşiktaş altyapısında Afrika projesi başlıyor!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş altyapı da büyük bir hazırlığın eşiğinde. Siyah-beyazlılar Nijerya, Güney Afrika, Gana, Senegal ve Mali başta olmak üzere birçok Afrika ülkesindeki takımlarla görüşmeler yaparak işbirliği anlaşması imzalamak ve oyuncuların transfer edilmesinde öncelik almak istiyor.

İSTANBUL'A GETİRDİ...

Beşiktaş, Nijerya'dan Kenny Moses, Ewarawon ve Donald'ı İstanbul'a getirdi.

Üç oyuncu, U19 takımıyla deneme antrenmanlarına çıkacak. Süreç, teknik heyetin bilgisi ve onayı doğrultusunda yürütülüyor.

ALTYAPIDA AFRİKA RÜZGARLARI!

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre;

• Siyah-beyazlılar, Sierra Leone’de faaliyet gösteren Star Sport Academy ile partnerlik anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

• Proje; Altyapılardan Sorumlu Yönetici Toygun Batallı ve Akademi Direktörü Serdar Topraktepe tarafından yürütülüyor. Amaç, Afrika’daki genç oyuncular için geniş bir keşif ağı oluşturmak.

• Daha önce duyurulan 3 Nijeryalı oyuncu, U19 takımının yabancı kontenjanı kapsamında bu proje çerçevesinde denemeye alındı.

• Beşiktaş ayrıca Nijerya, Güney Afrika, Gana, Senegal ve Mali başta olmak üzere birçok ülkedeki akademilerle de görüşmeler yürütüyor. Önümüzdeki aylarda Afrika pazarından daha fazla genç oyuncuya odaklanılması planlanıyor.