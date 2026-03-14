SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş altyapısında Afrika projesi başlıyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta altyapı için devrim niteliğinde kararlar alınmak üzere. Siyah-beyazlı ekibin yöneticileri sadece yetenekli Türk isimleri değil, ayrıca yabancı isimleri de kadrosuna ilk katanlardan olmak istiyor. Bu anlamda çalışmalarına başlayan Kartal, altyapısında Afrika projesine başlıyor...

Beşiktaş altyapısında Afrika projesi başlıyor!
Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş altyapı da büyük bir hazırlığın eşiğinde. Siyah-beyazlılar Nijerya, Güney Afrika, Gana, Senegal ve Mali başta olmak üzere birçok Afrika ülkesindeki takımlarla görüşmeler yaparak işbirliği anlaşması imzalamak ve oyuncuların transfer edilmesinde öncelik almak istiyor.

İSTANBUL'A GETİRDİ...

Beşiktaş altyapısında Afrika projesi başlıyor! 1

Beşiktaş, Nijerya'dan Kenny Moses, Ewarawon ve Donald'ı İstanbul'a getirdi.

Üç oyuncu, U19 takımıyla deneme antrenmanlarına çıkacak. Süreç, teknik heyetin bilgisi ve onayı doğrultusunda yürütülüyor.

ALTYAPIDA AFRİKA RÜZGARLARI!

Beşiktaş altyapısında Afrika projesi başlıyor! 2

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre;

• Siyah-beyazlılar, Sierra Leone’de faaliyet gösteren Star Sport Academy ile partnerlik anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

Proje; Altyapılardan Sorumlu Yönetici Toygun Batallı ve Akademi Direktörü Serdar Topraktepe tarafından yürütülüyor. Amaç, Afrika’daki genç oyuncular için geniş bir keşif ağı oluşturmak.

• Daha önce duyurulan 3 Nijeryalı oyuncu, U19 takımının yabancı kontenjanı kapsamında bu proje çerçevesinde denemeye alındı.

• Beşiktaş ayrıca Nijerya, Güney Afrika, Gana, Senegal ve Mali başta olmak üzere birçok ülkedeki akademilerle de görüşmeler yürütüyor. Önümüzdeki aylarda Afrika pazarından daha fazla genç oyuncuya odaklanılması planlanıyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afrika son dakika altyapı beşiktaş proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.