Beşiktaş Alvaro Negredo'nun sözleşmesini karşılık olarak feshetti!

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun BAE ekibi Al Nasr'a transfer süreci tamamlandı.
Siyah beyazlılar İspanyol golcünün sözleşmesini karşılıklı olarak fesh ederken, Al Nasr Kulübü'nden de 1 milyon Euro transfer ücreti alacak.
Konu ile ilgili resmi açıklamnın gün içinde yapılacağı öğrenildi.
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