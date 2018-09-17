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Beşiktaş Alvaro Negredo'nun sözleşmesini karşılık olarak feshetti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta son dakika Negredo gelişmesi! beIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş, Al Nasr ile anlaşma sağladığı iddia edilen Alvaro Negredo ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Negredo'nun Al Nasr ile bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş Alvaro Negredo'nun sözleşmesini karşılık olarak feshetti!

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun BAE ekibi Al Nasr'a transfer süreci tamamlandı.

Siyah beyazlılar İspanyol golcünün sözleşmesini karşılıklı olarak fesh ederken, Al Nasr Kulübü'nden de 1 milyon Euro transfer ücreti alacak.

Konu ile ilgili resmi açıklamnın gün içinde yapılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Alvaro Negredo

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne fırıldak dönüyor acaba
batırdın bu sene fiko takımı..pektemek love el ele 4.lüğe......yazıkkkkk
Gofredo da gitti golleri süt çocuğu Larin atacak anlaşılan :)
maaşı yüksek sen bu adamı getirirken düşünecektin şimdi gerçek olan gönderdigine çok pişman olucak beşiktaş
Negredo come to GALATASARAY
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