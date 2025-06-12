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Beşiktaş, Anadolu Efes'i mağlup ederek final yolunda büyük avantaj yakaladı!

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 75-64 yendi.

Beşiktaş, Anadolu Efes'i mağlup ederek final yolunda büyük avantaj yakaladı!
Emre Şen

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla seride durumu 2-2 yaptı. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinin son maçı, 14 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Beşiktaş Fibabanka, özellikle Terry'nin pota altından sayılarıyla ilk 4 dakikayı 9-6 önde kapattı. Anadolu Efes, Larkin'in dış ve orta mesafeden basketleriyle rakibine karşılık verdi. Takımların boyalı alandan ve dış atışlardan skor ürettiği ilk çeyreği Beşiktaş Fibabanka, 23-18 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Nwora'nın orta ve dış mesafeden basketleriyle skor üretti. Beşiktaş Fibabanka ise Yiğit Arslan, Sleva ve Needham ile üç sayılık isabetler buldu. Siyah-beyazlılar, ikinci çeyreğin bitmesine 55 saniye kala Allman'ın boyalı alandan basketiyle farkı 8'e çıkardı: 36-42. Beşiktaş Fibabanka, soyunma odasına 42-37 üstün gitti.

Lacivert-beyazlılar, ikinci yarının başlarında pota altını etkili kullanarak farkı azaltmaya çalıştı. Çeyreğin ortalarında iki takım da top kayıpları yaşadı. Çeyreğin son saniyesinde Nwora, orta sahadan 3 sayılık isabet buldu ve son periyoda Beşiktaş Fibabanka'nın 55-52 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, 33. dakikada Oturu'nun boyalı alandan basketiyle 6-0'lık seri sonucu skoru eşitledi: 58-58. Hücumdaki etkinliğini artıran Beşiktaş Fibabanka, 36. dakikada Needham'ın basketiyle 9-0'lık seri yakaladı: 59-67. Oyunun son bölümünde hata yapmayan Beşiktaş Fibabanka, karşılaşmayı 75-64 kazandı.

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Anadolu Efes beşiktaş
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