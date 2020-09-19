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Beşiktaş antrenörü Murat Şahin: Hakemler kötüydü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.09.2020 22:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş teknik direktörü Murat Şahin, Antalyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Beşiktaş antrenörü Murat Şahin: Hakemler kötüydü

Beşiktaş teknik direktörü Murat Şahin, Antalyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

"Taç gözümün önünde oldu. Tyler'a dışarıdayken çalınıyor. Bize verilmesi gerekirken rakibe verildi. Hakemlerin düzgün bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Maç içerisinde iki tarafa aynı şeyler verilmiyor. Tartışmaların büyük nedeni bu. Standart yok."

"İlk yarı çok kötü değildik. Hakim ve daha ne yaptığını bilen bir takımdık. İyi analiz ettik rakibi. 1-1 olmasına rağmen Ersin'in kurtarış yaptığını görmedim. Eksikler düzelecek zamanla. 2 puan kaybettik. Galip gelmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. 2'yi atmak lazımdı. Aramıza katılacak oyuncular var. Hepsi bir araya geldiğinde; 6. haftada eksiklerini gidermiş bir Beşiktaş'ı sahada bulacaklar."

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