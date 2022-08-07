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Beşiktaş ara vermeden Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

07.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ara vermeden Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in ilk haftasında dün Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar, ara vermeden Alanyaspor maçının hazırlıkları için sahaya indi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Kayserispor maçında oynayan futbolcuların salonda yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcuların kondisyon hareketleriyle başladığı antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 9 Ağustos Salı günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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