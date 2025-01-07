SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, aradığı morali Türkiye Kupası'nda buldu! Sivas'ta hanesine 3 puanı yazdırdı

Beşiktaş, aradığı morali Türkiye Kupası'nda buldu! Sivas'ta hanesine 3 puanı yazdırdı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.01.2025 20:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Net Global Sivasspor'un konuğu oldu. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanılan mücadelede tek gol gelirken, siyah - beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş, aradığı morali Türkiye Kupası'nda buldu! Sivas'ta hanesine 3 puanı yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan siyah-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrılarak moral buldu.

TEK GOL RAFA SILVA'DAN GELDİ

7ff35b5e-cced-4f6a-a212-ed7e4d4dbd9f

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş’a galibiyeti getiren gol, 20. dakikada geldi. Joao Mario'nun ortasında ceza sahası içinde topa gelişine vuran Rafa Silva, ağları sarsarak takımına 3 puanı kazandırdı.

SİVAS'TA 2 DİREK!

144fc448-7474-4380-8f27-031c0cbb2a2a

Beşiktaş kalesine toplam 11 şut gönderen Sivasspor, Mert Günok ve kale direklerini geçmeyi başaramadı. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmada 2 kez direğe takılırken, 4 şutları da milli kaleci Mert Günok'a takıldı.

KARTAL MORAL BULDU

cb645e95-3efa-4ebd-8fdc-ff1e1f6b83c4

Oynadığı son 9 maçtan tek galibiyet çıkarabilen Beşiktaş, bu galibiyetiyle moral buldu ve Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı. Kartal, 11 Ocak Cumartesi günü taraftarı önünde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK'yı konuk edecek.

RIZA ÇALIMBAY TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Screenshot_2

Daha önce iki takımın da teknik direktörlüğünü yapmış olan Rıza Çalımbay, maçı tribünden takip etti.

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Maç biter biter bitmez koşarak yanına gitti! "Oradaki herkesle bunu konuştuk..."

Maç biter biter bitmez koşarak yanına gitti! "Oradaki herkesle bunu konuştuk..."

Fenerbahçe'den teklif aldı mı? Menajeri sessizliğini bozdu!

Fenerbahçe'den teklif aldı mı? Menajeri sessizliğini bozdu!

Marcus Rashford için çılgın transfer iddiası! Adım adım Süper Lig'e...

Marcus Rashford için çılgın transfer iddiası! Adım adım Süper Lig'e...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.