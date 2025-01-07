Beşiktaş, aradığı morali Türkiye Kupası'nda buldu! Sivas'ta hanesine 3 puanı yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan siyah-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrılarak moral buldu.

TEK GOL RAFA SILVA'DAN GELDİ

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş’a galibiyeti getiren gol, 20. dakikada geldi. Joao Mario'nun ortasında ceza sahası içinde topa gelişine vuran Rafa Silva, ağları sarsarak takımına 3 puanı kazandırdı.

SİVAS'TA 2 DİREK!

Beşiktaş kalesine toplam 11 şut gönderen Sivasspor, Mert Günok ve kale direklerini geçmeyi başaramadı. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmada 2 kez direğe takılırken, 4 şutları da milli kaleci Mert Günok'a takıldı.

KARTAL MORAL BULDU

Oynadığı son 9 maçtan tek galibiyet çıkarabilen Beşiktaş, bu galibiyetiyle moral buldu ve Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı. Kartal, 11 Ocak Cumartesi günü taraftarı önünde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK'yı konuk edecek.

RIZA ÇALIMBAY TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Daha önce iki takımın da teknik direktörlüğünü yapmış olan Rıza Çalımbay, maçı tribünden takip etti.