Beşiktaş Medel'in boşluğunu doldurdu! Anlaşma tamam

Beşiktaş, Premier Lig devi Arsenal'in Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny için prensip anlaşmasına vardı.
ELNENY VE MESUT ÖZİL'İN BİLGİ YARIŞMASI
TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, İngiliz temsilcisi ile 1 yıllığına kiralama konusunda prensip anlaşmasına vardı.
27 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu 2015-16 sezonunda 12,5 milyon euro bedelle Basel'den Arsenal'e transfer olmuş, İngiliz deviyle çıktığı 89 karşılaşmada 2 gol 8 asistlik performans sergilemişti.
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