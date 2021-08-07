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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıkladı! Ghezzal ve Alex Teixeira

07.08.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Rachid Ghezzal transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıkladı! Ghezzal ve Alex Teixeira

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, transfer çalışmaları hakkında A Spor'da açıklamalarda bulundu. İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları...

"FORVET İÇİN 3 ADAY VAR"

"Forvet için 2-3 adayımız var. İnşallah kısa sürede takviye yapacağız." diyen Emre Kocadağ, "Hem Türk futbolunun içindeki durumdan şikayet edip, hem de rakip takımın gündemindeki isimlere teklif yapınca, pek samimi olunmuyor. Ayrıca Beşiktaş, kimseden de ricacı olmaz. Biz şartlarımıza uyan transferleri yapıyoruz." dedi.

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LEICESTER CITY İLE ANLAŞTIK

Rachid Ghezzal transferi hakkında konuşan Kocadağ, "Rachid Ghezzal için bahsedilen rakamlardan düşük rakamlara konuşuyoruz. Ghezzal ve Leicester ile prensipte anlaştık. İmzaya atılmadan bitti denmez. İmzaya dökülmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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STEVEN CAULKER AÇIKLAMASI

Emre Kocadağ, "Steven Caulker sene sonu itibarıyla serbest bir oyuncuydu. Bir temasımız olmuştu ama o dönem için olmadı. O defter bizim için kapandı. Zaten şu an kontratlı Fenerbahçe'nin bir oyuncusu. Konuşmak bize yakışmaz" şeklinde konuştu.

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ALEX PAZARTESİ İSTANBUL'DA

Alex Teixeira transferi için Emre Kocadağ, "Alex Teixeira inşallah hafta başında İstanbul'da olacak. Teknik ekibi ve bizleri heyecanlandıran bir transfer." dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ STOPER VE FORVET"

Transfer hakkında bilgi veren Beşiktaş asbaşkanı, "Önceliğimiz, stoper ve forvet. Üzerinde çalıştığımız ciddi isimler var. Bir hafta, on güne bitirmek istiyoruz. Takip ettiğimiz isimler, bu yüzden gecikmiş olabilir. Listedeki ilk isimler olmazsa, alternatiflere yöneleceğiz." ifadelerini kulllandı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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