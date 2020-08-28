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Beşiktaş, Atakan Üner’i kadrosuna kattığını açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.08.2020 19:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Atakan Üner’i kadrosuna kattığını açıkladı

Beşiktaş, Altınordu'dan Hüseyin Atakan Üner'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

ERH

ATAKAN ÜNER KİMDİR?

1999 doğumlu olan Hüseyin Atakan Üner, futbol hayatına Denizlispor altyapısında başladı.

Bu takımda profesyonel olan Hüseyin Atakan Üner, 2018 yazında Altınordu’ya transfer oldu.

21 yaşındaki sağ açık oyuncusu, ilk sezonunda 23 maçta 3 gol 2 asistle oynarken, ikinci sezonunda ise 34 maçta 4 gol atıp 8 de asist yaptı.

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