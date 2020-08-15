Beşiktaş, Atiba ile yeni sözleşmeyi imzaladı

Beşiktaş, tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.

37 yaşındaki Kanadalı oyuncu, imza sonrasında Instagram hesabından, "Bu harika kulüpte bir sezon daha oynayacağım için mutluyum, teşekkürler" paylaşımını yaptı.

Beşiktaş'ta bugüne kadar 7 sezon geçiren 37 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 30 lig maçında 6 gol atıp 5 asist yaptı.

ATIBA NE KADAR KAZANACAK?

Sözleşmesi sezon sonu sona eren Atiba Hutchinson ile masaya oturan yönetim, tecrübeli oyuncuyla 600 bin eurodan 1 yıllığına anlaştı. Atiba'nın, sezon sonunda Beşiktaş teknik heyetine katılması bekleniyor.

