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Beşiktaş, Atiba ile yeni sözleşmeyi imzaladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş, 37 yaşındaki Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.

Beşiktaş, Atiba ile yeni sözleşmeyi imzaladı

Beşiktaş, tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.

37 yaşındaki Kanadalı oyuncu, imza sonrasında Instagram hesabından, "Bu harika kulüpte bir sezon daha oynayacağım için mutluyum, teşekkürler" paylaşımını yaptı.

Beşiktaş'ta bugüne kadar 7 sezon geçiren 37 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 30 lig maçında 6 gol atıp 5 asist yaptı.

ATIBA NE KADAR KAZANACAK?

Sözleşmesi sezon sonu sona eren Atiba Hutchinson ile masaya oturan yönetim, tecrübeli oyuncuyla 600 bin eurodan 1 yıllığına anlaştı. Atiba'nın, sezon sonunda Beşiktaş teknik heyetine katılması bekleniyor.

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