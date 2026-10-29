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Galatasaray kafilesi 2 eksikle Konya’da!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Konyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için Konya’ya geldi. Sarı-kırmızılılarda zorlu maç öncesi kadroda iki eksik bulunuyor.

Galatasaray kafilesi 2 eksikle Konya’da!
Burak Kavuncu

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak Konya Havalimanı’na iniş yaparken, bir grup taraftar tezahüratlarla kafilenin gelişini bekledi. Sarı-kırmızılılar geniş güvenlik önlemleri ile havalimanından çıkış yaptı. Bu sırada taraftarlar teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara tezahüratlar yaptı. Kafile daha sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

MAÇ KADROSU AÇIKLANDI!

Galatasaray kafilesi 2 eksikle Konya’da! 1

Galatasaray’ın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, İsmail Jakobs, Eren Elmalı, Wilfred Singo, El Chadaille Bitshiabu, Lesley Ugochukwu, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Leroy Sane, Rafel Leao, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ve Victor Osimhen."

2 EKSİK BULUNUYOR!

Galatasaray kafilesi 2 eksikle Konya’da! 2

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi kadroda 2 eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı bulunan Kaan Ayhan kadroda yer alamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor galatasaray
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