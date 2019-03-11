Karius için yapılan yorumlar şu şekilde;
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
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