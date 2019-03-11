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Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.03.2019 08:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı mücadelede Ömer Ali Şahiner'in attığı golde hatası olan Loris Karius, taraftarların öfkesine maruz kaldı. Beşiktaş taraftarları top Alman kaleciye geldiğinde ıslıklarken, sosyal medyada da Karius'a tepki vardı.

Karius için yapılan yorumlar şu şekilde;

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medyada Karius patlaması!
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius

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