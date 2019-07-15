Beşiktaş, Atınç Nukan ile anlaşmaya vardı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski oyuncusu Atınç Nukan ile anlaşma sağladı. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar 25 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş altyapısından yetişen Atınç Nukan'ın yıllık 450 bin euro garanti ücret alacağı da paylaşıldı. Son 2 yılda resmi maça çıkmayan Atınç'ın herhangi bir sakatlığının olmadığı ve sol stoper eksikliğini gidermek için takıma katılacağı belirtildi.

