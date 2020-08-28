Beşiktaş, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero'yu kiraladı!

Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero'yu kiralık olarak renklerine bağladı. Geçen sezonu La Liga 2 takımlarından Deportivo'da kiralık olarak geçiren Montero ve kulübü Atletico Madrid ile yapılan anlaşmanın 1 yıl olduğu ve oyuncunun bonservisinin yarısına satın alma opsiyonu koyulacağı öğrenildi.

Francisco Montero, iki kulüp arasındaki yazışmaların bitmesi ve seyahat izninin alınmasından sonra İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünün ardından da resmi sözleşmeyi imzalayacak.

GÖZLÜK TAKIYOR

Javi Montero, Mart 2017’de oynadığı bir maçta yüzüne aldığı sert bir darbe sonucu RETİNA (göz tabakası) dekolmanı (ayrılma, yerinden ayrılma) yaşadı. Bu sakatlıktan tamamen kurtulmuş olmasına rağmen, gözlüğü sadece bir önlem ve koruma olarak kullanıyor.

