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Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Montero ile anlaşma sağladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.08.2020 16:47 | Son Güncelleme

Siyah-beyazlı yönetim, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki stoperini kadrosuna katıyor. Francisco Montero'ya 1+1 yıllık kiralık olarak teklif sunulurken, 750 bin euro maaş teklifi yapıldı.

Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Montero ile anlaşma sağladı!

PAOK yenilgisinde yenilen hatalı gollerin ardından Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetim, bonservisi Atletico Madrid'de olan Francisco Montero'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, 21 yaşında stoper oyuncusunun transferinde sona yaklaştı. Francisco Montero ile 1+1 yıllık kiralık olarak teklif sunulurken, 750 bin euro maaş teklifi yapıldı.

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