Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Montero ile anlaşma sağladı!

PAOK yenilgisinde yenilen hatalı gollerin ardından Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi.
Ortaçizgi'de yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetim, bonservisi Atletico Madrid'de olan Francisco Montero'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı yönetim, 21 yaşında stoper oyuncusunun transferinde sona yaklaştı. Francisco Montero ile 1+1 yıllık kiralık olarak teklif sunulurken, 750 bin euro maaş teklifi yapıldı.
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