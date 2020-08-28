Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Montero ile anlaşma sağladı!

PAOK yenilgisinde yenilen hatalı gollerin ardından Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetim, bonservisi Atletico Madrid'de olan Francisco Montero'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, 21 yaşında stoper oyuncusunun transferinde sona yaklaştı. Francisco Montero ile 1+1 yıllık kiralık olarak teklif sunulurken, 750 bin euro maaş teklifi yapıldı.

