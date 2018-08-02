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Beşiktaş - B36 Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş B36 Torshavn maçı canlı yayını)

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 02.08.2018 08:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş - B36 Torshavn maçı, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Beşiktaş, B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta ağırlıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "Turu geçmek çok önemli. Güzel bir oyunla kazanarak üst tura çıkmak istiyoruz." dedi. Beşiktaş - B36 Torshavn maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ve canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Beşiktaş - B36 Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - B36 Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş B36 Torshavn maçı canlı yayını)

Beşiktaş - B36 Torshavn maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, seyircisi önünde güzel bir futbol ile galip gelerek turu geçmek istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "Turu geçmek çok önemli. Güzel bir oyunla kazanarak üst tura çıkmak istiyoruz." dedi. Beşiktaş - B36 Torshavn maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ve canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Beşiktaş - B36 Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ekibiyle evinde yapacağı karşılaşmayı, Portekizli hakem Carlos Xistra yönetecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ile Nuno Miguel Silva Manso gerçekleştirecek. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Beşiktaş - B36 Torshavn maçı D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN MAÇI CANLI MAÇ YAYINI

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ 206. MAÇI

Beşiktaş, bu akşam B36 Torshavn ile Avrupa Kupalarında 206. maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 205 maçtan 78'ini kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 267 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

Beşiktaş'ın, B36 Torshavn ile oynayacağı rövanş karşılaşması UEFA Avrupa Ligi'ndeki 104. müsabakası olacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 103 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 161 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KUPALARINDA EN GOLCÜSÜ

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu. Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde Avrupa arenasında fileleri 14 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Brezilyalı Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alıyor. Portekizli Ricardo Quaresma ile geçen sezon ortasında takımdan ayrılan Cenk Tosun'un ise 11'er golü bulunuyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN REKORUNU YENİLİYOR!

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavn karşılaşmasıyla bu rekorunu 28 karşılaşmaya çıkaracak. Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 27 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 43 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

İlk maçta yer almayan Ricardo Quaresma ile Pepe, teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Deplasmandaki karşılaşmayı Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ

Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Necip, Fatih, Caner, Tolgay, Medel, Adriano, Lens, Larin, Babel

B36 Torshavn: Hentze, Eriksen, Petersen, Faero, Mellemgaard, Brockie, Jacobsen, Magusson, Cielewicz, Olsen, Saag

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