Beşiktaş, Babel için 8 milyon euro istiyor

Dış transferde henüz beklenen adımları atmayan Beşiktaş'ta gündemin ilk maddesi Ryan Babel...

Siyah-Beyazlılar, Hollandalı yıldız için 4 milyon Euro'luk resmi teklif yapan Flamengo ile pazarlıklarını sürdürüyor. Brezilya basınına da yansıyan haberlere göre Beşiktaş yapılan teklifi düşük buldu ve Flamengo'dan 8 milyon Euro istedi.

Brezilya kulübüyle önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha olacağı ve 6 milyon Euro civarında bir rakama transferin bitebileceği ifade ediliyor. (TAKVİM)

