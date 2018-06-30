Beşiktaş, Babel için 8 milyon euro istiyor

Dış transferde henüz beklenen adımları atmayan Beşiktaş'ta gündemin ilk maddesi Ryan Babel...
Siyah-Beyazlılar, Hollandalı yıldız için 4 milyon Euro'luk resmi teklif yapan Flamengo ile pazarlıklarını sürdürüyor. Brezilya basınına da yansıyan haberlere göre Beşiktaş yapılan teklifi düşük buldu ve Flamengo'dan 8 milyon Euro istedi.
Brezilya kulübüyle önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha olacağı ve 6 milyon Euro civarında bir rakama transferin bitebileceği ifade ediliyor. (TAKVİM)
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