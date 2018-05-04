SPOR

Beşiktaş, Babel için kararını verdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.05.2018 09:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi Ryan Babel için kararını verdi. Beşiktaş sezonu ilk ikide bitirirse Babel'i takımda tutacak. Babel için sadece yüksek teklif gelirse değerlendirmeye alınacak

Beşiktaş, Babel için kararını verdi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yıldızını tekrar parlattığı isimlerden birisi olan Ryan Babel, özellikle bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hollandalı futbolcuyla Çin ve Katar'dan çok sayıda teklif geldiği, menajerlerin de siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı öğrenildi. Babel'i satmak istemeyen Beşiktaş yönetiminin sadece yüksek bir teklif gelirse değerlendirmeye almayı düşündüğü belirtildi.

İLK İKİDE BİTİRİRLERSE KESİN KALACAK
31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kaderini belirleyecek bir başka konu ise Beşiktaş'ın Süper Lig'i tamamladığı sıra olacak. Siyah-beyazlılar, sezonu ilk ikide bitirir Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma ya da ön eleme oynama hakkı kazanırsa Ryan Babel, kesinlikle takımda kalacak. Aksi bir durumda, sadece Babel'le değil, maliyeti yüksek ve yaşı 30'un üzerinde olan birçok futbolcuyla yolların ayrılması gündeme gelecek.

TALISCA ZİRVESİ
Breziyalı yıldız Talisca'nın Beşiktaş'taki geleceği de önümüzdeki günlerde şekillenecek. 10 numaranın menajerinin, başkan Fikret Orman'la İstanbul ya da Londra'da bir araya geleceği öğrenildi. Yönetim, Benfica ile yapılan anlaşmadaki 21 milyon Euro'luk opsiyon maddesini kullanıp kullanmamaya karar verecek.

'LOVE' STORY BİTİYOR
Cenk Tosun sonrası Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love ise ikinci yarının geride kalan bölümünde beklentileri karşılayamadı. Yedek kalmaktan rahatsız olan Brezilyalı yıldız da tekrar yüksek seviyede mücadele etmek istediğini ve eski kulübü Corinthians'a geri dönebileceğini açıklamıştı. Brezilya kulübünün, Love için bir hamle yaparak Beşiktaş'la pazarlık masasına oturması bekleniyor.

Saadet Partisi seçim standına saldırı!Saadet Partisi seçim standına saldırı!
Cumhur ittifakında çatlak! 5 MHP'li vekil Erdoğan için imza vermediCumhur ittifakında çatlak! 5 MHP'li vekil Erdoğan için imza vermedi
İstanbullulara iş çıkışı sürprizİstanbullulara iş çıkışı sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ryan babel Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

Fatih Terim ve TFF gerçeği ortaya çıktı!

Fatih Terim ve TFF gerçeği ortaya çıktı!

Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!

Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş, Babel için kararını verdi!

Beşiktaş, Babel için kararını verdi!

Derbinin oynanacağı sırada Beşiktaş'ın paylaşımları dikkat çekti!

Derbinin oynanacağı sırada Beşiktaş'ın paylaşımları dikkat çekti!

Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor!

Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor!

Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye 'maç' göndermesi!

Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye 'maç' göndermesi!

Mehmet Demirkol: Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarımı ayırırdım

Mehmet Demirkol: Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarımı ayırırdım

Beşiktaş'ta Şenol Güneş kalırsa, Demba Ba dönecek...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş kalırsa, Demba Ba dönecek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.