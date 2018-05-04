Beşiktaş, Babel için kararını verdi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yıldızını tekrar parlattığı isimlerden birisi olan Ryan Babel, özellikle bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hollandalı futbolcuyla Çin ve Katar'dan çok sayıda teklif geldiği, menajerlerin de siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı öğrenildi. Babel'i satmak istemeyen Beşiktaş yönetiminin sadece yüksek bir teklif gelirse değerlendirmeye almayı düşündüğü belirtildi.

İLK İKİDE BİTİRİRLERSE KESİN KALACAK

31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kaderini belirleyecek bir başka konu ise Beşiktaş'ın Süper Lig'i tamamladığı sıra olacak. Siyah-beyazlılar, sezonu ilk ikide bitirir Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma ya da ön eleme oynama hakkı kazanırsa Ryan Babel, kesinlikle takımda kalacak. Aksi bir durumda, sadece Babel'le değil, maliyeti yüksek ve yaşı 30'un üzerinde olan birçok futbolcuyla yolların ayrılması gündeme gelecek.

TALISCA ZİRVESİ

Breziyalı yıldız Talisca'nın Beşiktaş'taki geleceği de önümüzdeki günlerde şekillenecek. 10 numaranın menajerinin, başkan Fikret Orman'la İstanbul ya da Londra'da bir araya geleceği öğrenildi. Yönetim, Benfica ile yapılan anlaşmadaki 21 milyon Euro'luk opsiyon maddesini kullanıp kullanmamaya karar verecek.