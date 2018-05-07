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Beşiktaş, Badou Ndiaye'nin peşine düştü!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak İngiltere'nin Stoke City takımına transfer olan Badou Ndiaye'ye Beşiktaş talip oldu. Büyük bir transfer yarışının yaşanacağı Ndiaye için Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yoğun bir talebi söz konusu...

Beşiktaş, Badou Ndiaye'nin peşine düştü!

Siyah-beyazlılar gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için kolları erken sıvadı. Hedefteki ilk isim Galatasaray'ın eski orta sahası Badou Ndiaye...

Teknik direktör Şenol Güneş'in çok beğendiği isim Osmanlıspor forması giyerken Kartal'ın gündemindeydi ancak tecrübeli orta saha oyuncusunu 9 milyon euro'ya Cimbom kapmıştı.

Ndiaye, sezon ortasında da 16 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Stoke City'ye satılmıştı. Ancak Stoke, ligde çok kötü bir grafik çizdi ve küme düştüler. Premier Lig sevdasıyla Ada yolunu tutan Ndiaye de büyük bir şok yaşadı.

Alt seviyede oynamak istemeyen 27 yaşındaki yıldız ayrılığı düşünüyor.

GALATASARAY DA PEŞİNDE

Stoke City'ye imza atarken takımın küme düşmesi halinde ayrılabilir maddesini de koyduran Ndiaye, Kartal'ın gündeminde.

35 yaşındaki Atiba'nın sakatlıklardan artık çabuk dönememesi üzerine siyah-beyazlılar bu bölgeyi Şenol Güneş'in isteği üzerine Ndiaye ile doldurmayı planlıyor.

G.Saray da ilgileniyor ancak devre arasında Fatih Terim'in "Kal" demesine rağmen Ndiaye'nin İngiltere'ye gitmesi sebebiyle sarı-kırmızılılar çok da istekli değil.

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

Badou Ndiaye'nin formasını giydiği Senegal, bu yaz Rusya'da oynanacak Dünya Kupası biletini almıştı. Tecrübeli oyuncu, bu büyük organizasyonda piyasasını yükseltmeye çalışacak. Senegal, H Grubu'nda Japonya, Kolombiya ve Polonya ile eşleşmişti.

(Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Badou N'diaye

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kiralayin sonra almak icin karin agrisi yapin zaten bjk alinca elinde patliyor (lens negredo)
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