SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş: Bağıranların şampiyonluğunu istemiyoruz

Beşiktaş: Bağıranların şampiyonluğunu istemiyoruz

05.03.2021 17:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beşiktaş: Bağıranların şampiyonluğunu istemiyoruz

Beşiktaş, Süper Lig gündemine dair bir açıklama yayımladı.

Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Beşiktaş, resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz.

Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.

Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve "ADALET" duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz.

Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladıJaponya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı
'İlk hedefim gururla Beşiktaş formasını giymek''İlk hedefim gururla Beşiktaş formasını giymek'
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hadi oradan şeref sizin artık göbek adınız o Seba döneminde idi var icad oldu sereflik bozuldu kaç kere hakem sayesinde maç aldınız serefmis masal Anlatmayın şerefli bir şampiyonluk alırsa onuda FENERBAHÇE ALIR ŞAMPİYON FENERBAHCE YAZACAĞIZ
ne oldu bjk klubune de bu açıklamayı yaptı acaba.. hakemler sizin kuyrugunuza bastığında17 takımı ayartıp GS karşı imza topladığıniz günleri ne zaman unuttunuz.

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Süper Lig'deki Ersun Yanal gerçeği

Süper Lig'deki Ersun Yanal gerçeği

Yeni teknik direktör belli oldu

Yeni teknik direktör belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku

Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku

Beşiktaş: Bağıranların şampiyonluğunu istemiyoruz

Beşiktaş'tan flaş şampiyonluk açıklaması! "Şerefli..."

Serdar Saatçı: İlk hedefim gururla Beşiktaş formasını giymek

'İlk hedefim gururla Beşiktaş formasını giymek'

Beşiktaş fırsatı tepmek istemiyor

Beşiktaş fırsatı tepmek istemiyor

Pinto: Bana göre şu an Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş

'Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş'

Ahmet Nur Çebi: Şan ve şeref dolu 118 yıl

'Şan ve şeref dolu 118 yıl'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.