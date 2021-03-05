Beşiktaş: Bağıranların şampiyonluğunu istemiyoruz

Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Beşiktaş, resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz.

Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.

Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve "ADALET" duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz.

Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz."



