Beşiktaş, Barcelona'dan Moussa Wague'ye kancayı taktı!

Sağ bek arayışlarını sürdürne Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim geldei.
Beşiktaş'ın transfer gündemine giren son isimse Barcelona'dan Moussa Wague oldu. Wague'nin menajeri, oyuncuyu Beşiktaş'a ücretsiz bir şekilde kiralayabileceğini iletti.
Menajerinden gelen bu talep üzerine Beşiktaş, Wague'yi de gündemine aldı.
Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Moussa Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor.
Geçen sezon başında Barcelona'dan Nice'e kiralanan Wague, sadece 5 lig maçında forma giydi ve 2 asist yaptı. Barça, 21 yaşındaki Senegalli sağ beki, KAS Eupen'den 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
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