Beşiktaş-Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Emre Belözoğlu'nun takımın başında olduğu ilk maçta Başakşehir deplasmanında sezonun ilk maçında ev sahibi Beşiktaş sahadan 3-2'lik skorla yenilgi ile ayrılmıştı. Peki Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Başakşehir maçı bu akşam oynanacak. Saat 20.00'da başlayacak olan söz konusu maç beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayımlanacak. Maçta Erkan Özdamar hakem olacak.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Serdar, Pizzi, Trezeguet, Okaka

Beşiktaş'ta sakatlık yüzünden Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Josef De Souza, Domagıj Vida maça çıkamayacak. Ayrıca yeni iyileşen ve antrenman eksiği olan N'Koudou ve uzun süreli sakatlığı olan Mert Günok da oynamayacak. Başakşehir'de Mahmut Tekdemir oyunda olmayacak.



