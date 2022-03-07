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Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

07.03.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 28. hafta kapanış maçına sayılı saatler kaldı. Başakşehir, Beşiktaş, Vodafone Park'a konuk olacak. Beşiktaş, Başakşehir ile gerçekleştirilen son dört maçta sahadan 3-2'lik skor ile ayrıldı. Futbolseverler Beşiktaş Başakşehir maçının gününü ve saatini sorguluyor. Muhtemel 11'ler belli oldu. İşte Beşiktaş ve Başakşehir maçı detayları...

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Emre Belözoğlu'nun takımın başında olduğu ilk maçta Başakşehir deplasmanında sezonun ilk maçında ev sahibi Beşiktaş sahadan 3-2'lik skorla yenilgi ile ayrılmıştı. Peki Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Başakşehir maçı bu akşam oynanacak. Saat 20.00'da başlayacak olan söz konusu maç beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayımlanacak. Maçta Erkan Özdamar hakem olacak.

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Serdar, Pizzi, Trezeguet, Okaka

Beşiktaş'ta sakatlık yüzünden Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Josef De Souza, Domagıj Vida maça çıkamayacak. Ayrıca yeni iyileşen ve antrenman eksiği olan N'Koudou ve uzun süreli sakatlığı olan Mert Günok da oynamayacak. Başakşehir'de Mahmut Tekdemir oyunda olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Başakşehir
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