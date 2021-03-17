Beşiktaş - Başakşehir maçında espri yağmuru

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş uzatmada Medipol Başakşehir'i 3-2 yenerek adını finale yazdırırken, efsane golcü Feyyaz Uçar yorumlarıyla geceye renk kattı.

57 yaşındaki futbol adamının esprili yorumları sosyal medyayı salladı. İşte Feyyaz Uçar'ın maç esnasında yaptığı yorumlardan bazıları:

"Deniz Türüç benim U-20 Milli Takımı'ndan talebem. Deniz'e Türkçe öğretene kadar yaşı dolmuştu. Müthiş bir gol. Aboubakar atar, rakip bakar gibi bir gol oldu. Böyle bir bacak arası var mıydı? Bu neydi bu?" (Nkoudou'nun şık çalımının ardından) Ghezzal kargo şirketi gibi istediği yere topu teslim ediyor. Sergen Yalçın genç takımda Serpil Hamdi Tüzün'ün öğrettiklerini sahada uyguluyor. Aynısını yaptırıyor."



