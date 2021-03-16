Beşiktaş-Başakşehir maçının topu özel araçla geldi

Aras Kargo, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva tesislerinden Vodafone Park'a taşıdığı topu, özel olarak tasarlanan bir araçla başlama vuruşu için maçın hakemine teslim etti.

Aras Kargodan yapılan açıklamaya göre şirket, Türk futbolu için bir ilki gerçekleştirdi. TFF ve yayıncı kuruluş ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları kapsamında iş birliği yapan Aras Kargo, Vodafone Park'taki Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesinde özel bir uygulama başlattı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının oynanacağı topları Riva tesislerinde Türk futbolunun efsanelerinden TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'den teslim alan şirket, organizasyon için özel olarak hazırlanan mini araç ile maç topunu orta sahaya kadar taşıdı ve hakeme teslim etti.

Benzer organizasyon, 17 Mart'ta oynanacak olan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında da uygulanacak. Aras Kargo, son olarak final karşılaşmasında maçın oynanacağı toplarla birlikte büyük mücadelenin ödülü olan Türkiye Kupası'nı da taşıyacak.

