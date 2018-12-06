Beşiktaş Başkan Adayı Hürsey Tekinoktay Ibrahimovic vaadinde bulundu!

Beşiktaş'ın Mayıs ayında yapılacak seçimde aday olacağını daha önce açıklayan Hürser Tekinoktay, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

"KARTAL PENÇESİ YAPTIRACAĞIZ"

Zlatan Ibrahimovic vaadinde bulunan Hürser Tekinoktay, "Milan ile anlaşamaz ise Mayıs ayından sonra Zlatan Ibrahimovic'e kartal pençesi yaptıracağız" şeklinde paylaşım yaptı.

"RAKİBİ REAL, BARCELONA..."

Tekinoktay diğer paylaşımlarında ise "Beşiktaş'a 2. sınıf takım muamelesi yapmayın ve karıştırmayın. Beşiktaş winner kulüptür, iddialı kulüptür. Beşiktaş'ın rakibi Real Madrid, Barcelona, Bayern, Arsenal ve Milan'dır. Beşiktaş hepsinden büyük bir camiadır." ifadelerini kullandı.





