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Beşiktaş Başkan Adayı Hürsey Tekinoktay Ibrahimovic vaadinde bulundu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.12.2018 09:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkan Adayı Hürsey Tekinoktay, Zlatan Ibrahimovic'i transfer etme vaadinde bulundu. Tekinoktay, Zlatan Ibrahimovic'in Milan ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'a geleceğini iddia etti.

Beşiktaş Başkan Adayı Hürsey Tekinoktay Ibrahimovic vaadinde bulundu!

Beşiktaş'ın Mayıs ayında yapılacak seçimde aday olacağını daha önce açıklayan Hürser Tekinoktay, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

"KARTAL PENÇESİ YAPTIRACAĞIZ"

Zlatan Ibrahimovic vaadinde bulunan Hürser Tekinoktay, "Milan ile anlaşamaz ise Mayıs ayından sonra Zlatan Ibrahimovic'e kartal pençesi yaptıracağız" şeklinde paylaşım yaptı.

"RAKİBİ REAL, BARCELONA..."

Tekinoktay diğer paylaşımlarında ise "Beşiktaş'a 2. sınıf takım muamelesi yapmayın ve karıştırmayın. Beşiktaş winner kulüptür, iddialı kulüptür. Beşiktaş'ın rakibi Real Madrid, Barcelona, Bayern, Arsenal ve Milan'dır. Beşiktaş hepsinden büyük bir camiadır." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş zlatan ibrahimovic Hürsev Tekinoktay

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