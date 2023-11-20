Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye: "Özür dilemezse, stadyuma sokmam!"

Beşiktaş’ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, Denizli Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret etti. Adalı, burada yaptığı konuşmada, "Galatasaray Icardi’yi nasıl sponsorla aldıysa biz de transferlerimizin büyük bir bölümünü, kulübü mali yük altına sokmadan yapacağız" dedi.

Beşiktaş’ta 3 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, Denizli Beşiktaşlılar Derneği’nde üyelerle bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulübe başkan seçilmesi halinde Beşiktaş Akademi’yi genişleteceğini vurgulayan Adalı, "Anadolu’nun her yerindeki genç yetenekleri keşfetmek adına, her şehirde futbol okullarımız olacak. Bu futbol okullarının içinde olduğu amatör altyapı takımları kurulacak ve Beşiktaş’ın geleceği gençler, yarışmacı kimlik kazanacaklar. Bunu Avrupa’da da hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"RAKİPLER BUNU YAPIYORSA BİZ DE YAPACAĞIZ"

Nasıl bir transfer politikası izleyeceklerinden de bahseden Serdal Adalı, "Taraftarın ne istediğini biliyorum. Kulübün mali durumunun da farkındayım. Rakipler bunu yapıyorsa biz de yapacağız. Galatasaray Icardi’yi nasıl sponsorla aldıysa biz de transferlerimizin büyük bir bölümünü, kulübü mali yük altına sokmadan yapacağız. Sırf isim diye ihtiyacımız olmayan bir oyuncuyu almayız. Beşiktaş’ın bu duruma düşmesinin nedeni bu. Bu sene, son yılların en kötü kadro mühendisliği yapıldı. Hiçbiri kötü futbolcu değil ama yanlış planlama yapıldı. Örneğin Afrika Kupası. Bu şekilde planlama yapılmaz" şeklinde konuştu.

Adalı, ayrıca mevcut başkan Ahmet Nur Çebi’nin hatalarını sosyal medyadan yazmak yerine direkt yüzüne söylediğini aktardı.

"RIZA ÇALIMBAY İLE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Son dönemde kulübün maddi ve manevi büyük bir erozyona uğradığını anlatan Başkan Adayı Serdal Adalı, "Maddi kısmı bir şekilde çözülür ama manevi kısmı beni çok üzüyor. Rıza hocamız bu camianın yetiştirdiği önemli isimlerden. Keşke Şenol hoca bıraktığı zaman göreve başlasaydı. Rıza hoca başlamadan birkaç hoca ile görüştük ama şimdi Rıza Çalımbay ile devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"KALE ARKASININ KAPASİTESİNİN, KOLTUKLAR KALDIRILARAK ARTIRILMASI MÜMKÜN"

Statta yapılacak değişikliklerin belli olduğuna da dikkat çeken Adalı, "Anıtlar Kurulu, çivi bile çaktırmaz ortada söylenen bazı projelere. Kale arkasının kapasitesinin, koltuklar kaldırılarak artırılması mümkün. Deplasman tribününün yerinden memnun değiliz. Onun çözümü belli; deplasman tribününü ikiye bölerek deplasmana gelen taraftarın sesini azaltabiliriz" cümlelerine yer verdi.

"NOKTA TRANSFERLERLE TAKIMI YUKARI TAŞIMAK ZORUNDAYIZ"

Mevcut kadro ile yola devam etmenin zorunluluğuna da değinen Serdal Adalı, "Nokta transferlerle takımı yukarı taşımak zorundayız. Bunu Rıza hoca ile de konuştuk. Başarısız bir takımdan kimse transfer yapmak istemez. Bu yüzden elimizdeki kadronun değerini yükseltmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Adalı, 2-3 gün içinde yönetim kurulunda yer alan isimleri duyurmaya başlayacaklarını da bildirdi.

"ÖZÜR DİLEMEDİKÇE FEDERASYON BAŞKANINI STADA SOKMAYACAĞIZ"

TFF ile ilişkilerin nasıl olacağı hakkında ise Serdal Adalı, "Parmak hadisesinin öncesi var; vurma olayı var. Onun cevabı verilse parmak sallama gerçekleşmezdi. Beşiktaş’tan özür dilemedikçe federasyon başkanını stada sokmayacağız" dedi.

"MATRUŞKA SÖZÜNE DE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Kendisi hakkında ortaya atılan ’Onun devamı, bunun devamı’ söylentilerini üzücü bulduğuna dikkat çeken Başkan Adayı Adalı, "Öyle dedikleri her insana karşı seçime girmişim. Matruşka sözüne de çok üzülüyorum. Beşiktaş bir tanedir. O onun adamı, bu bunun adamı demek doğru değildir” şeklinde konuştu.





