Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den olay sözler! ''Galatasaray ve Trabzonspor ağlıyor''

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2020 Yılı İdari ve Mali Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Trabzonspor hakkında söylediği sözler sosyal medyayı karıştırdı. Rakip takım taraftarları tarafından tepkiyle karşılanan açıklama büyük tepki çekti. İşte detaylar...

"GALATASARAY VE TRABZONSPOR AĞLIYOR"

"Hakemlerle ilgili Beşiktaşlıların canı yanıyor. Gidiyorsunuz, Galatasaraylılar ağlamaya başlıyor, ben zaten onun yanında susuyorum. Trabzonsporlular da dün ağlamaya başladı, çok ilginç. Galatasaray ve Trabzonspor ağlıyor. Ben Trabzon doğumluyum, memleketimi seviyorum ama Beşiktaşımı çok seviyorum. Bunu karıştırmayın."

"HERKES BİRBİRİNE SARILMALI"

"Bayağı yorgunum, 2-3 gündür uykusuzum. Enerji veriyorsunuz, teşekkürler. Burada bulunan herkes, Beşiktaş'a hizmet etmek için 2 gündür buradalar. Eleştiren de eleştirmeyen de hepsi bizim dostumuz, kardeşimizdir. Vardır bir sebebi, kale almak lazım, notları aldık, cevap hakkımızı da kullanacağız. Benim için eleştirilerin de kıymeti var. Bu saatten sonra artık çok zor günler bizi bekliyor. Herkesin birbirine sarılması gerekiyor."

""YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIK"

"KPMG raporu niye geç çıkmış? Dün genel sekreterim açıkladı. İspat için pandemiyi mi ortadan kaldıracaksınız? Hiçbir şeyi kabullenmiyorlar çünkü niyet başka. Bu çıkan rapor, Beşiktaş için mali ve idari bir dönüm noktasıdır. Hayırlı uğurlu olsun, yanlış bir şey yapmadık. Bu raporu yapacağız, çıkaracağız diye söz verdik. Geri dönüşü yok. Kendisi avukat, eğer biz bu raporda gerekenleri yapmazsak suçumuzun ağır olacağını bilecek kadar aklımız çalışıyor."

"BİZ BÖYLE TERBİYE ALDIK"

"Ben eski yönetim zamanında Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi değildim, görevim yoktu. Ben geldiğim gün yangın yeri olan mali işlerle görevlendirildim. Daha sonra futbolun başına geçmem istendi, daha sonra da inşaat bitti, çatı bitti, "Dön baba, geri gel ve icra kurulu başkanı ol" dendi. E ne yapalım, başkan emir vermiş. Beşiktaş Başkanı emir vermişse yapacaksın kardeşim. Biz böyle terbiye aldık. Ben bir ordu komutanıyım, bana doğuda görev veriyorsan batının hesabını soramazsın. Benim bazı şeyleri görme imkanım yoktu. Ben sadece 3 futbolcunun satışında yardım ettim, destek verdim ve üzerime aldım. Cenk Tosun, Atınç Nukan ve Ersan Adem Gülüm. Ben, Şenol Hoca'yla beraber takımı ayakta tutmaya çalıştım, primleri halletmeye çalıştım, motivasyona çalıştım."

"SENİN BANA TEŞEKKÜR ETMEN LAZIM"

"Dün yapılan basın toplantısına gelelim. Helallik vermeyecekmiş. Yahu kardeşim, ben senden helallik istemiyorum ki ben sana ne yaptım? Senin bana teşekkür etmen lazım, millet paralar nerede Fikret Orman derken seni aklayacak bir rapor çıkarmaya çalıştım. Al bunu, git savun kendini. Bu bir şanstır senin için. Biz bunu yapmasak senelerce paralar nerede diyecekler sana. Kötü mü yaptık? Haklıysan sana bir şans tanıyor burası."

"HELALLİK ALINACAKSA BEN SENDEN ALACAĞIM"

"Kardeş, seninle benim aramda helallik hiçbir konu yok. Helallik alınacaksa ben senden alacağım, hesabımı göreceğim. Ancak Beşiktaş Başkanlığı bittikten sonra..."

"BİR FUTBOLCUMUZA TALİP ÇIKMAZ MI?"

"Geldiğimiz günden beri bir tane futbolcumuza talip çıkmaz mı ya? Bir tane futbolcumuza bir alıcı çıkmadı, satmadıklarımız hariç. Gençlerimiz var, onlarla yola devam edeceğiz. Taraftar da bize sabır gösterecek.

