Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Valerien Ismael açıklaması sonrası taraftar sosyal medyada ayaklandı!

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef mutlak şampiyonluk. Valerien Ismael'in gönderilmesinin ardından yoluna tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş ile devam etme kararı alan Siyah-Beyazlılar'da Başkan Ahmet Nur Çebi TRT Spor'da katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SERGEN YALÇIN'I BEN GETİRDİM"

"Bütün hocalara ve çalışan herkese desteğim. Abdullah Avcı'ya da sonuna kadar destek oldum. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'ye de. Valerien Ismael de benim hocamdı ve yanında, destek olmam gerekiyordu. Hiçbir hocayı ben göndermedim, hepsi kendi isteğiyle gitti. Kimse cesaret edemezken, Sergen Yalçın'ı ben getirdim. Hiç tereddüt etmeden."

'ISMAEL'E SABREDİLSE DAHA İYİ OLABİLİRDİ'

"Ismael'i takımın başına getirdiğim için pişman değilim. Başka takımların hocasına yapılmayan eziyetler, Valerien Ismael hocaya yapıldı. Çalışkan, gayretli ve çalışma tekniği çok iyi olan biriydi. Sabredilse daha iyi şeyler olabilirdi. Projelerimiz vardı, sosyal medyanın Ismael'i yargılaması, olumsuz yorumlar yapılması sürekli hocayı da demotive etti. Hatay maçından sonra da Beşiktaş'a zarar vermek istemediğini söyledi ve istemeyerek de olsa gönderdik."

'DERBİLERİ YABANCI HAKEMLER YÖNETEBİLİR'

"Hakemden şikayet etmeyen kulüp yok. Benim dememle bunu yaptıklarını sanmıyorum, bazı hakemlerin görevlerine son verildi. Bir karar alınmış, hayırlı uğurlu olsun dedik. Bir süre sonra aşırı bir baskı, bu hakemler görevlerine geri geldi. Genç hakemlerin önünü açın. Hata yapacaklarsa onlar yapsın. Derbileri yabancı hakemler yönetebilir."

YABANCI SINIRI...

"Yabancı sınırı ile tavrım net. 9+2 yapalım dedik, kabul etmediler. Yabancı sınırı bize pahalıya patladı. Bundan sonra yabancı kuralını çevirmeye kalkarlarsa karşı çıkarım. Bu yapılan olay, Türk futbolcusunun rekabet etme isteğini azaltmıştır. Bu saatten sonra bunu çevirmeye çalışırlarsa ben karşı çıkarım. Hatta 6+5 yapsınlar artık. İroni yapmıyorum. Ben bir bedel ödedim. 1 olan bedeli 2 yaptılar"

"CEYHUN KAZANCI BAŞARILI"

"Ben, Ceyhun Kazancı'yı çok başarılı buluyorum. Weghorst'u ikna edip getiren adamdır. Ghezzal'i, Rosier'i, Masuaku'yu, Dele'yi, Gedson'u... Saydığımız isimlere bakın. Bunları hocasıyla tanışıp, başkanıyla görüşüp, bunları realize etmiştir. Ceyhun Kazancı da Şenol Güneş de hallerinden memnunlar. İkisi de bana bağlı çalıştıklarını biliyorlar."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANABİLİRİZ"

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şampiyon olmak benim için hedef, amaç. Bunu Şenol hocayla yapabileceğime inanıyorum. Hocamızın 3-4 tane iyi olur dediği transfer var, 2'ye ikna edip, 1'e sınırlayabilirsek güzel olur."

TALISCA ABOUBAKAR SÖZLERİ!

"Talisca'nın gelme ihtimali yok, böyle bir çalışma yok. Aboubakar dönemini kapattık ve gitti. Onunla inanılmaz iyi bir kontrat yapmıştık. O dönemki hocamız, onun iyi niyetli olmadığını söylemişti. Sergen hocanın görüşü benden daha önce gelir. Benim duygularım, böyle bir şey olmadığını söylüyor."

"BATSHUAYI'NİN ŞANSI TUTTU"

"Batshuayi'nin şansı Fenerbahçe 'de yaver gidiyor, keşke bizde de gitseydi. Bizde direkleri vurdu."

TARAFTAR AYAKLANDI!

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin özellikle Valerien Ismael konusunda yaptığı açıklamaların arından Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Çebi'ye sert tepki gösterirken, Ahmet Nur Çebi Twitter'da kısa sürede gündem oldu.

