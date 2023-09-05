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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, PFDK'ya sevk edildi!

05.09.2023 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, Beşiktaş Kulübü ve Ahmet Nur Çebi, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da çirkin ve kötü tezahürattan dolayı kurula sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 05.09.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu.
Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 01.09.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 01.09.2023 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ’nün 02.09.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi MURAT YAMAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca 03.09.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 02.09.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 02.09.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 03.09.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 03.09.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü’nün 03.09.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/7 maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 03.09.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 29.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi ve “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin 29.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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