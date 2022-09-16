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Beşiktaş Başkanı Çebi, Karabük'te spor tesisi yaptıracak

16.09.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Çebi, Karabük'te spor tesisi yaptıracak

Beşiktaş Başkanı Çebi, Karabük'te spor tesisi yaptıracak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karabük'e spor tesisleri yapacaklarını ve halkın hizmetine sunacaklarını söyledi.

Kaptan Demir Çelik AŞ'nin eski genel müdürü Bekir Özbağ'ın cenaze töreni için Karabük'e gelen Çebi, Karabük Belediyesini ziyaret etti ve kentte bulunan şirketlerine ait atıl vaziyetteki demir ve çelik fabrikasını babası Yaşar Kaptan Çebi ile gezdi.

Gezi sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Çebi, fabrikanın yerine spor tesisleri yapmayı planladıklarını ifade etti.

Fabrikanın ve arsasının babasının uzun yıllar emek verdiği bir alan olduğu için kıymetini belirten Çebi, aynı zamanda sınıf arkadaşı olan, değer verdiği, Karabük'ü seven ve hizmet eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile bu konuda bir görüşme yaptığını anlattı.

- "Çocukların spor yapabilecekleri bir yer yapmayı tercih ederiz"

Babasının spora olan ilgisini anlatan Çebi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Fabrika bölgesinde TOKİ'nin bir yapılaşması olacaksa biz de bu kalabalığın içerisinde, bu arazinin içerisinde spor tesisleri, çocukların basketbol, futbol, voleybol oynayacakları bir kompleks yapalım, babamızın da adını verelim dedik Rafet Bey'e, o da 'Çok seviniriz.' dedi. Şimdi bir plan çalışacaklar. TOKİ burada bir şehirleşme yapacaksa burada aileler oturacaksa ailelerin çocuklarının spor yapabilecekleri bir yer yapmayı tercih ederiz."

Yıllardır başta Süper Lig olmak üzere profesyonel liglerde boy gösteren ve şimdilerde amatör ligde yer alan Kardemir Karabükspor'un durumunun sorulması üzerine Çebi, takımın yeniden eski günlere gelebilmesi için öncelikle şehrin ayağa kalkması ve takımı bu hale getirenlerden hesap sorulması gerektiğini belirtti.

Beşiktaş Başkanı Çebi, Karabük'te spor tesisi yaptıracak

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