Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan genel kurula sert açıklamalar! "Liderlikten ettiler"

Beşiktaş Kulübü'nün olağan mali ve idari genel kurul toplantısında kürsüye çıkan Başkan Serdal Adalı, hem takımdaki sportif duruma hem de Türk futbolundaki hakem operasyonlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Adalı, ligde çok daha farklı bir konumda ve liderlik koltuğunda oturabilecek bir Beşiktaş tablosuyla karşınızda olabileceklerini ifade etti.

HAKEM KARARLARINA SERT TEPKİ

Alanyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarındaki hakem kararlarına dikkat çeken Serdal Adalı, verdikleri tartışmalı kararlarla Beşiktaş'ın lider olmasını engelleyenlerin şu an nerede ve ne durumda olduklarını net bir şekilde gördüklerini belirtti. Siyah-beyazlı ekibin bu futbol anlayışıyla hak ettiği yere gelerek zirveye yerleşeceğinin altını çizdi.

"UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara muhteşem bir başlangıç yaptık. Ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın başkanı olarak karşınızda olabilirdik."

FERHAT GÜNDOĞDU VE MHK ÇIKIŞI

Konuşmasında Türk futbolunu sarsan operasyonlara da geniş yer veren Adalı, göreve geldikleri günden bu yana Merkez Hakem Kurulu'nu ve özellikle Ferhat Gündoğdu ismini ilk zikreden kulüp olduklarını hatırlattı. Ferhat Gündoğdu görevde bulunduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini savunduklarını belirten Serdal Adalı, yaşanan son tutuklama süreçlerinin ardından tarihin Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardığını ve Beşiktaş'ın hakkını aramanın bir bedeli olduğunu ifade etti.

"Alanyaspor ve Amed maçlarında hakem kararlarını gördük. Verdikleri kararlarla lider olmamamıza sebep olanların, şuan nerede ve ne durumda olduklarını görüyoruz."