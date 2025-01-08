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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.01.2025 19:43
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve gündemde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ile TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı da yer aldı.

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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'na seçilen Serdal Adalı'yı tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
TFF Türkiye Futbol Federasyonu beşiktaş İbrahim Hacıosmanoğlu
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