Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı TFF'ye seslendi! 'Sahaya talimat alıp çıkanlar...'

Beşiktaş Kulübü'nde 2026 Yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Adalı, toplantıda üyelere seslendi.

Konuşmasına geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden teknik direktör Mircea Lucescu’yu anarak başlayan Adalı, “Dün akşam güzel bir oyunla, bol gollü bir galibiyet aldık. Bu güzel galibiyetten dolayı Sergen hocamızı, teknik heyetimizi, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bugün bizim için ayrıca anlamlı bir gün. Stadımızın açılışının 10’uncu yıl dönümü. 10 yıl boyunca stadımızda büyük sevinçler yaşadık. Şampiyonluklar, kupalar kazanıp ülkemizde ve Avrupa'da büyük zaferlere imza attık. Bu zaferlerin, yaşayacağımız mutlulukların gelecekte de artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

‘ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ÜLKEMİZİ EUROLEAGUE'DE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİMİZE YÜREKTEN İNANIYORUM’

EuroCup’ı kazanarak Türkiye’yi gelecek sezon Euroleague’de en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen Serdal Adalı, "Yaklaşık 1 yıl önce, karşınıza Beşiktaş'ımızın Yönetim Kurulu olarak çıktığımız ilk toplantıda, sizlerin karşısına daha umutlu, daha güzel tablolarla çıkacağımız sözünü vermiştik. Bugün o güzel günleri yaşamaya başladığımız bir tabloyla huzurlarınızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizin bildiği gibi, basketbol takımımız büyük bir başarıya imza atarak EuroCup'ta finale yükseldi. İnşallah bu sezon, Beşiktaş tarihinin basketboldaki en büyük başarısını yakalayarak kupayı camiamıza getireceğimize inanıyorum. Doğru ve istikrarlı bir yapılanmayla, iyi bir organizasyonla yola çıkıp takımı doğru ellere teslim ettik ve her geçen gün üzerine koya koya bugünlere geldik. Ben burada sizlerin huzurunda, bize bu başarıları yaşatan basketbol takımımız için emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. EuroCup'ı kazanıp camiamıza basketbol tarihimizin en büyük zaferini yaşatacağımıza, Önümüzdeki sezon camiamızı ve ülkemizi EuroLeague'de en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum. Basketbol altyapı takımlarımızın kullanacağı salon konusunda Haliç Üniversitesi ile anlaşmaya varmış bulunuyoruz. Basketbol altyapımız bundan böyle 5’inci Levent'te bulunan Haliç Üniversitesi Spor Salonu'nda çalışacak, maçlarını burada oynayacak. Beşiktaş basketbolunun gelecekteki yıldızları burada doğacak" diye konuştu.

‘BEŞİKTAŞ FORMASINI İYİ TEMSİL EDEN BİR TAKIM GÖRÜYORUM’

Henüz sportif başarıda istedikleri noktada olmadıklarını ancak takımda o ışığı gördüklerini dile getiren Adalı, “Göreve geldiğimizde camiamızdan, doğru bir futbol yapılanması için bize 1,5 sene zaman vermelerini istemiştik. Beşiktaş'ı şampiyonluklara taşıyacak kadroları oluşturmaya başlayacağımızı söylemiştik. Sahada istediğimiz Beşiktaş'ı göreceğimizi, geçtiğimiz sezonlardaki o umutsuzluğu, o teslimiyeti görmeyeceğimizi defalarca belirtmiştik. Belki henüz sportif başarıda istediğimiz yerde değiliz ama bugünkü takıma baktığımızda o ışığı görebiliyoruz. Samimi söylüyorum, ben son zamanlarda iyi oynayan, iyi mücadele eden, Beşiktaş formasını iyi temsil eden bir Beşiktaş takımı görüyorum. Yıllar sonra güzel günlerin, başarıların, şampiyonlukların yeniden geleceğine dair bir inanç ortaya çıktı. Kadromuzu kaliteli oyuncularla güçlendirdik. Transfer ettiğimiz her bir oyuncu hem hedeflerimize katkıda bulunacak hem de biz istersek büyük mali kazançlar sağlayabilecek seviyede. Ayakları üzerinde duran, ekonomik bağımsızlığını sağlamış bir Beşiktaş hayal ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, yalnızca 2 transfer döneminde 72 milyon Euro'luk satış gerçekleştirdik. Takımımızın yaş ortalamasını da 26'ya düşürdük. Futbol takımımızın maaş bütçesini 34,1 milyon Euro'ya düşürdük. Öngördüğümüz bu maliyetleri yerine getirebilmek adına, güncel maaş bütçemizde yaptığımız bu hamleleri çok değerli buluyorum" şeklinde konuştu.

‘BEŞİKTAŞ'I EKONOMİK OLARAK DA DÜZE ÇIKARACAĞIZ’

Beşiktaş’ı ekonomik olarak mutlaka düzlüğe çıkartacaklarının altını çizen Başkan Serdal Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son 1 sene içindeki oyuncu kiralama ve menajerlik giderleriyle ilgili bilip bilmeden yapılan eleştirilerle karşılaştık. Doğrudur, bu iki gider kaleminde de bir artış yaşandı. Sezon başı ve ara transferde getirdiğimiz oyuncular hem bonservis hem de garanti maaş ücretleri açısından yüksek profilli oyuncular. Menajerlik ücretleri, maaş ve bonservis ödemeleri üzerinden yüzdeyle hesaplandığı için de menajerlik ücretlerinde bilgimiz dahilinde bir artış oldu. Verilen menajerlik ücretlerinde hiçbir şekilde FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği yasal sınırların üzerine çıkılmamıştır. Bu konular üzerinden hiçbir Beşiktaşlı paniğe kapılmasın, herkesin içi rahat olsun. Beşiktaş'ı en ufak zarara uğratmayacak, ekonomik olarak da mutlaka düze çıkaracağız.”

‘SAHAYA TALİMAT ALARAK ÇIKANLAR...'

Yıllardır ligin dizayn edilerek Beşiktaş’ın yarış dışında bırakıldığını söyleyen Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki sezon şampiyonluk kadrolarının kurulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden oyuncularla görüşüyoruz, düşündüğümüz transferlerin mali şartları ve finansmanı üzerinde büyük çaba sarf ediyoruz. Biz buraya dünyanın en önemli oyuncularını da getirsek, en büyük bütçeleri de oluştursak Türk futbolunun hali ortada. Yıllardır süregelen bu düzen değişmedikçe, özellikle sahanın içine adalet gelmedikçe kalıcı başarı beklemek hayalcilik olur. Üzülerek söylüyorum ki ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet, liyakat kavramlarının çok uzağında oynanıyor. Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyon, onun güdümündeki liyakatsiz kurullar ve VAR sistemi, adına eğitmen denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler, daha kötüsü belki de sahaya talimat alarak çıkanlar, yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyor ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakıyor. Son 5 senede 4 tane federasyon başkanı değişti. Kurullarda yokuz. Federasyon'un herhangi bir yerinde temsilcimiz yok. Yayıncı kuruluşta görev alan hakemlerin hepsi Beşiktaş ile sorunlu. Şimdi buradan benden önceki başkanlara soruyorum: Bunlara neden hiç müdahale etmediniz? Bu yayıncı kuruluş arayıp hiç mi tepki göstermediniz? Siz bunları yapmadığınız için, bu yayıncı kuruluşun hakemleri, hakemlikte yaptıkları yetmiyormuş gibi, yorumculukta da aynısını yapmaya devam ediyorlar. Yayıncı kuruluş demişken, onlara da iki çift sözüm olacak. Yayıncı kuruluş ne yazık ki büyük bir algı yürütme çabası içerisinde. Maçlarda lehimize karar verilmesi gereken pozisyonlar yayınlanmazken, aleyhimize olan pozisyonlar anında ekrana veriliyor. Henüz 2 gün önce web sayfalarından yaptıkları haberin konusu, Agbadou ve Cerny, PFDK'ya sevk edildi. Ancak haberde, kaptanımız Orkun'un maç içindeki bir pozisyonda rakip futbolcuyla olan bir fotoğrafı kullanılıyor. Yayıncı kuruluştaki beyefendiler zannetmesinler ki biz bazı şeylerin farkında değiliz. Geçtiğimiz senenin ocak ayından itibaren bize karşı takındıkları bu tutumun farkındayız. Allahtan 1-2 tane Beşiktaşlı yorumcumuz var da gerektiğinde tepkilerini dile getiriyorlar.”

‘TÜRK FUTBOLUNU BU HALE BEN GETİRMEDİM’

FIFA sıralamasında Türkiye’den çok daha aşağıda yer alan ülkelerden Dünya Kupası’na hakemler gittiğini ancak Türkiye’den hiçbir hakemin görev almamasına dikkat çeken Adalı, “Futbol bu ülkenin, insanlarımızın en sevdiği oyundu. Hepimizi birleştiren, mutlu eden, heyecanlandıran en büyük tutkumuzdu. Biz bu duyguyu, bu tutkuyu kaybettik çünkü ne yazık ki futbola olan güvenimizi yitirdik. Artık neredeyse sokakta bile top oynayan çocuklar göremiyoruz. Çok merak ediyorum, bu kadar çok sevilen bir spordan insanları nasıl bu kadar uzaklaştırabildiniz? Bütün dünyada futbol gelişirken, yarı otomatik ofsayt sistemi, VAR, gol çizgisi gibi teknolojilerle hata payı dünyanın her yerinde azaltılırken, bu kurallar her yerde hakkıyla uygulanıp hakem tartışmalarına çözüm olurken, nasıl oldu da futbolumuzu daha büyük tartışmalara sürükleyebildiniz? Buradan ‘hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama VAR'daki hatayı affetmem’ diyen federasyon başkanına sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz o hataları affettiğiniz için, görevdeki MHK başkanına hala katlandığınız için oldu. Harcadığımız emeğin, yaptığımız yatırımların, sahada oynanan oyunun karşılığını bulmamasının en büyük sorumlusu, yaptığınız bu tercihlerdir. Beşiktaş'ın emeğine göz diken kim varsa biz de onun karşısındayız. Siz bu yaptıklarınızla, bu kararlarınızla, bu yönetim anlayışınızla Türkiye'nin en büyük, en köklü camiasını, bu ülkenin öncü spor kulübünü karşınıza aldınız! Buradan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na soruyorum: Benim oturduğum başkanlık makamında siz de oturdunuz ve önemli bir camiada başkanlık yaptınız. Allah aşkına benim yerimde siz olsaydınız, bu hakem hatalarından bu kadar canınız yansa ne yapardınız? Bir de bu gerçekleri dile getirdim diye 'Türk futbolunun itibarını zedelemekten' ceza veriyorlar. Güler misiniz, ağlar mısınız ? Her gün puan silme cezaları, transfer yasakları okuduğumuz, zeminleri kötü, tribünleri bomboş, hakemlere, MHK'ye, fikstür çekimlerine, her noktasına itiraz edilen, her konuda güven kaybına uğramış futbolumuzun itibarı zirvedeydi. Ben geldim, bunları söyledim ve bu itibar zedelendi öyle mi ? Valla kusura bakmayın, Türk futbolunu bu hale ben getirmedim. Geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı. FIFA Dünya sıralamasında 198’inci sıradaki Somali'den, Moritanya'dan, Gabon'dan hakem var. Ama ne yazık ki 86 milyon nüfuslu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nden Dünya Kupası'na 1 hakem dahi gönderememişiz. Demek ki Portekizli eğitmenleriniz de işlerinde çok iyi değillermiş. Geçtiğimiz günlerde televizyonlarda bizlere dava açmaktan bahsediyorlardı. Şimdi biz, ülke futboluna yaşattıkları bu itibar kaybından dolayı onları hangi mahkemeye verelim?" dedi.

‘KULÜBÜMÜZÜN SPORTİF BAŞARIYA ULAŞMASI GÜÇLÜ BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAKTAN GEÇİYOR’

Yeni imzaladıkları sponsorluk anlaşmalarından gelecek paraların tamamının Bankalar Birliği borçlarına gideceğini belirten Adalı, “Kulübümüzün sportif başarıya ulaşması güçlü bir mali yapı oluşturmaktan geçiyor. Biz de Beşiktaş'ımızın mali bağımsızlığını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelir getirecek projeler üretmek ve yeni sponsorluk anlaşmaları yapmak, göreve geldiğimiz günden bu yana en çok üzerinde durduğumuz konular oldu. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz Divan Kurulu'ndan bu yana, yani 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 12'si yeni 16 sponsorluk ve iş birliği anlaşmasından yaklaşık 1,9 milyar TL sponsorluk geliri kazandırdık. Buradan, bu ekonomik desteği veren bütün sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bugün burada sizlerin huzurunda, iki büyük sponsorluk anlaşmasını daha paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Stadımızın mevcut isim sponsoru Tüpraş ile anlaşmamızı 3 yıl daha uzattığımızı geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşmıştık. 2028-2029 sezonu sonuna kadar sürecek anlaşmayla, tam 1 milyar 180 milyon lirayı, tamamı peşin olarak aldık. Aynı şekilde, mevcut forma göğüs sponsorumuz BEKO ile de 3 yıl daha birlikte olacağız. Beşiktaş'ımız bu anlaşmadan da 3 yıllık, toplamda 500 milyon TL'ye yakın bir gelir elde etmiş durumda. Her iki sponsorluk gelirin tamamı, Bankalar Konsorsiyumu'na olan borcumuzun ödenmesinde kullanılacak" şeklinde konuştu.

‘YAZ SEZONUNDA KONSERLERDEN YAKLAŞIK 3 MİLYON DOLAR KAR ELDE ETMİŞ OLACAĞIZ’

Sezon sonunda Tüpraş Stadyumu’nun çimlerinin yenileceğini, yaz aylarında düzenlenecek konserlerden yaklaşık 3 milyon Dolar kar edeceklerini sözlerine ekleyen Adalı, “Daha önce sıkça eleştiri yapılan bir konuyla ilgili de sizleri bilgilendirmek istiyorum. Sezon sonu itibariyle Tüpraş Stadyumu'nun çimleri sökülecek. Yazın stadımızda herhangi bir etkinlik olsa da olmasa da bu çimleri her sezon söküyoruz ve yeniliyoruz. Önümüzdeki yaz çimlerimiz söküldükten sonra stadımızda bildiğiniz gibi konser organizasyonları yapılacak. Konserler başladığı zaman genellikle şöyle bir eleştiri alıyoruz, konserlerden kazandığımız paranın çok daha fazlasını zemine harcadığımız söyleniyor. Sizlerin huzurunda açıklayayım; çimler söküldükten sonra düzenlenecek olan konser etkinliklerinden yaklaşık 4 milyon dolar gelir elde edeceğiz. Konserler bittikten sonra, gelecek sezonun başlamasına yakın zemin yenileme çalışmalarına başlayacağız. Stadımızın yeni zemini de yaklaşık 700 bin dolara mal olacak, yani yaz sezonunda konserlerden yaklaşık 3 milyon dolar kar elde etmiş olacağız. Yıllardır tartışılan bu konuda da Beşiktaşlıların içi rahat olsun" dedi.

Gelecek dönemlerde çok daha güçlü bir Beşiktaş tablosu oluşturacaklarını söyleyen Serdal Adalı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sizlerin, camiamızın, taraftarımızın desteğiyle, birlik beraberliğiyle, bizlere sunacağınız katkılarla büyük yürüyüşümüz devam edecektir. Ben Beşiktaş'ımızda uzun yıllardır süre gelen hayal kırıklığının, güven kaybının, kaos ortamının önümüzdeki sezonla birlikte tamamen dağılacağına inanıyorum. İlerleyen dönemlerde karşınıza çok daha güçlü bir Beşiktaş tablosuyla çıkacağız. Camiamızın her ferdinin çıktığımız bu yolda desteğini, katkısını rica ediyorum."