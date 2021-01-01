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Beşiktaş Basketbol'da transfer açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.01.2021 22:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş Basketbol'da oyuncularla ilgili ortaya çıkan transfer iddiaları için açıklama yayımlandı.

Beşiktaş Basketbol'da transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının kadrosunda bulunan oyuncular için hiçbir kulüple transfer görüşmesinin yapılmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gençleştirme ve öze dönüş vizyonu doğrultusunda sezon başında erkek basketbol takımımızın kadrosuna dahil edilen bazı basketbolcularımızın, ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alan güzide bir rakibimize transferleri hususunda anlaşmaya varıldığı iddiasıyla bazı internet sitelerinde yer alan haberler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar tamamen asılsızdır." denildi.

"Kadromuzda bulunan basketbolcularımız için güzide rakibimiz de dahil hiçbir kulüp ile transfer görüşmesi yapılmamıştır." ifadeleri kullanılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Erkek basketbol takımımız, yarın oynayacağı çok önemli müsabakaya odaklanmış durumdayken, her geçen gün yükselen performanslarıyla lige damga vurmayı başarmış sporcularımızla ilgili yayınlanan masa başında kurgulanmış haberleri kötü niyetli bulduğumuzu belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz asılsız haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

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