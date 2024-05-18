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Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Hatayspor umutlarını son haftaya taşıdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.05.2024 21:02
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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Ligde kötü gidişini sürdüren siyah-beyazlılar evinde Hatayspor'a ile 2-2 berabere kaldı. Hatayspor bu beraberlikle birlikte ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.

Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Hatayspor umutlarını son haftaya taşıdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş, bir yandan da Trendyol Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlamak için çaba gösteriyordu. Evinde Hatayspor'u ağırlayan siyah-beyazlılar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

GOLLER GEDSON VE ABOUBAKAR'DAN GELDİ

202124_SUPER-LIGIN-37’NCI-HAFTASINDA-BESIKTAS

Beşiktaş'ın gollerini maçın ikinci yarısının hemen başında Gedson Fernandes ve son dakikada Aboubakar kaydetti.

HATAYSPOR AZ GELDİ AMA SONUÇ ALDI

23

Rakip kaleye sınırlı sayıda şut çeken Hatayspor'da Massanga Matondo ve Fisayo Dele-Bashiru golleri kaydetti.

KÜME DÜŞME HATTINDA KALDILAR

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Hatayspor aldığı bu beraberliğin ardından puanını 38'e yükseltti ve küme düşme hattında kaldı.

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Hatayspor beşiktaş
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