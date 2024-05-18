Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Hatayspor umutlarını son haftaya taşıdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş, bir yandan da Trendyol Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlamak için çaba gösteriyordu. Evinde Hatayspor'u ağırlayan siyah-beyazlılar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

GOLLER GEDSON VE ABOUBAKAR'DAN GELDİ

Beşiktaş'ın gollerini maçın ikinci yarısının hemen başında Gedson Fernandes ve son dakikada Aboubakar kaydetti.

HATAYSPOR AZ GELDİ AMA SONUÇ ALDI

Rakip kaleye sınırlı sayıda şut çeken Hatayspor'da Massanga Matondo ve Fisayo Dele-Bashiru golleri kaydetti.

KÜME DÜŞME HATTINDA KALDILAR

Hatayspor aldığı bu beraberliğin ardından puanını 38'e yükseltti ve küme düşme hattında kaldı.





