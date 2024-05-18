Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Hatayspor umutlarını son haftaya taşıdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş, bir yandan da Trendyol Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlamak için çaba gösteriyordu. Evinde Hatayspor'u ağırlayan siyah-beyazlılar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş'ın gollerini maçın ikinci yarısının hemen başında Gedson Fernandes ve son dakikada Aboubakar kaydetti.
Rakip kaleye sınırlı sayıda şut çeken Hatayspor'da Massanga Matondo ve Fisayo Dele-Bashiru golleri kaydetti.
Hatayspor aldığı bu beraberliğin ardından puanını 38'e yükseltti ve küme düşme hattında kaldı.