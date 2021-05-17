Beşiktaş, Besar Gudjufi transferini bitirdi

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, transfer dönemini de erken açtı.Geleceğe yönelik yatırımlar yapmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda Makedon futbolcu Besar Gudjufi'yi kadrosuna kattı.

5 YILDA 40 BİN EURO KAZANACAK

Genç oyuncuya siyah-beyazlı formayı giydiren Beşiktaş, Gudjufi'yle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Orta Çizgi'nin haberine göre; yıllık 8 bin euro maaş alacak olan 16 yaşındaki futbolcu, her iki kanatta da forma giyebiliyor. Santrfor mevkisinde de zaman zaman görev alabilen Besar Gudjufi, siyah-beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.

12 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST

Besar Gudjufi, Kuzey Makedonya 1. Lig’inde bu sezon 12 maçta forma giyerken 2 gol atıp 3 de asist yaptı. 16 yaşındaki oyuncu, Ocak 2021’de Vardar altyapısında Belasica Strumica’ya transfer olmuştu.

BESAR GUDJUFİ KİMDİR?

29 Mayıs 2004 yılında Makedonya'nın Skopje şehrinde dünyaya gelen Gudjufi, 1.76 boyunda ve asıl mevkisi sol kanat. 2017 yılında Vardar Skopje altyapısından Belasica Strumica'ya transfer olan 16 yaşındaki yıldız adayı, sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

Gudjufi yaşından dolayı FIFA kurallarına göre transfer yapamayacağı için Beşiktaş'ın prosedürleri izlediği gelen haberler arasında. Fenerbahçe 2017'de Rabotnicki'den aldığı Eljif Elmas'ı 2 yıl sonra tam 16 milyon Euro'ya Napoli'ye satmıştı. Beşiktaş da Gudjufi için benzer planlar yapıyor.

