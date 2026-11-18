Acun Ilıcalı, EXXEN'in gelecek 4 yıl boyunca UEFA turnuvalarının yayın haklarını satın aldığını duyurarak sürecin detaylarını ve arkasındaki hikayeyi 343 Digital yayınında anlattı. İhalenin son derece çekişmeli geçtiğini belirten Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu.

"KIRAN KIRANA BİR İHALE SÜRECİ OLDU"

İhale sürecinin zorluklarına değinen Acun Ilıcalı, sürecin işleyişini şu sözlerle aktardı:

"Yani öncelikle çok kıran kırana bir ihale süreci oldu. Birinci turda birçok değerli firma olayın içindeydi. Fiyatlar birbirine yakındı, 40 milyon civarındaydı. İkinci turda biz aslında birinciydik, en yüksek teklifi verdik. Ama UEFA üçüncü bir tur istedi. İkinci tur açıkçası 50'lerde, 60'larda bitiyor gibiydi. Fakat sonuçta UEFA da kulüplerin daha çok kazanmasını istiyor. O yüzden de üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda tabii ki artık bir dolar bile üstte olan alacaktı. Bu ihale süreçleri biliyorsunuz çok hesap kitap yaparsınız, kolay geçmez. Bizim için de gerçekten çok hesap kitap yaptığımız, risk aldığımız bir ihale süreci oldu. Ama ben risk almayı severim. Yani benim için çok şaşırtıcı olmadı ama rakam olarak yukarıya çıktı. Yukarı çıkması da kulüplerin daha çok kazanması demek."

YENİ ORTAKLIK SİNYALİ VE "FUTBOL AŞKI"

Tek başına hareket etme zorunluluğunun olmadığını vurgulayan Ilıcalı, projede bir ortaklık kurulacağını belirterek, "Çok değerli kurumlar var, ilgi gösteren. Hani bizim tek başımıza her şeyi... Bir anlamı da yok. Aynen dediğin gibi bir ortaklık olacak. Burada şimdi bir görüşme sürecindeyiz. Yakında belli olur. Açıklarız, şimdi söylemek istemiyorum. Güzel ortaklıkla, bu işin güzel dağılımıyla maddi olarak çok ağır olmayacak bir duruma getireceğiz olayı" dedi.

Ana motivasyonunun futbola olan sevgisi olduğunu ifade eden ünlü medya patronu, önceki dönemde yaşanan deneyimler ve yeni formatın avantajları sayesinde risk aldıklarını dile getirdi. Zarar etme ihtimaline dair ise "Zarar edersek de sonuçta futbola katkımız olur. Yani bu işin zararlı tarafı da var. Zarar ettiğin zaman da ne oluyor? O zarar futbol kulüplerine gidiyor, sokağa gitmiyor yani" ifadelerini kullandı.

"BİR HAYALİM VAR: KORSAN YAYINLA MÜCADELE!"

Geçmişteki 26 milyon dolarlık maliyetin bu ihalede üç katına çıktığını belirten Ilıcalı, grup maçlarının ocak ayında da devam etmesinin Türk takımları için avantaj yarattığını söyledi. Açıklamalarında en sert vurguyu kaçak yayınlara yapan Ilıcalı şunları kaydetti:

"Bir hayalim var: Korsan yayınla mücadele! Umarım ülkemiz birçok kaçak yayından ve kara paradan kurtulur. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim. Korsan yayın yapmak illegal bir şey. İllegal faaliyetlerin bu kadar normalleştiği bir dünyayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili teknik veya yasal açıdan umarım gelişmeler yaşanır."

ABONELİK FİYATI İÇİN "BIG MAC" ÖRNEĞİ

Kaçak yayınların sektöre verdiği zarara ve kulüplerin gelirlerine dikkat çeken Acun Ilıcalı, gelecekteki yayın kalitesine güvendiklerini ifade etti. Geçmişteki ufak aksaklıklardan ders çıkardıklarını belirten Ilıcalı, abonelik ücreti beklentisiyle ilgili olarak esprili bir dille, "Fiyat ne kadar olacak diye soracaksanız iki Big Mac menü parası olsa herhalde çok fazla gelmez diye düşünüyorum. Kafamda öyle rakamlar var" dedi.

"SÜPER LİG'E TALİP OLABİLİRİM"

Acun Ilıcalı, Süper Lig ihalesi için de şartnameyi aldıklarını söyledi. Ilıcalı, "Süper Lig'e talip olabilirim." diye konuştu.