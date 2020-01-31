Sergen Yalçın'dan Kevin-Prince Boateng bombası

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin bitimine saatler kala Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’i kiralamak için girişimde bulundu.
Kadrosunda şu ana kadar 13 yabancı oyuncu bulunan Siyah-beyazlılarda 4.5 yıllık sözleşme imzalanan AjdinHasic ile bu sayı 14’e çıkmıştı. Siyah-beyazlılar, Boateng’e yer açabilmek için ya Hasic’i hemen kiralık gönderecek ya da oyuncunun sözleşmesini askıya alacak. Fiorentina ile bu sezon 15 maça çıkan Boateng, 1 gol atma başarısı gösterdi. (DHA)
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