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Sergen Yalçın'dan Kevin-Prince Boateng bombası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’i kiralamak için görüşmelere başladı.

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin bitimine saatler kala Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’i kiralamak için girişimde bulundu.

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Kadrosunda şu ana kadar 13 yabancı oyuncu bulunan Siyah-beyazlılarda 4.5 yıllık sözleşme imzalanan AjdinHasic ile bu sayı 14’e çıkmıştı. Siyah-beyazlılar, Boateng’e yer açabilmek için ya Hasic’i hemen kiralık gönderecek ya da oyuncunun sözleşmesini askıya alacak. Fiorentina ile bu sezon 15 maça çıkan Boateng, 1 gol atma başarısı gösterdi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
sergen yalçın Beşiktaş Spor Toto Süper Lig kevin prince boateng

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
niye acale ettiniz ya daha zaman vardı...beceriksizler...bu çebide boş çıktı..keşke serdal adalı gelseydi...
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