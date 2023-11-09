SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Bodo/Glimt maçında tribündeki o görüntü gündem oldu!

Beşiktaş Bodo/Glimt maçında tribündeki o görüntü gündem oldu!

09.11.2023 23:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 4. hafta maçında sahasında karşılaştığı Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olurken karşılaşmanın son bölümünde ekranlara gelen o görüntü gündem oldu. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, gruptaki 4. maçında sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı.

Siyah-Beyazlılar rakibine 2-1 mağlup olurken grupta 3 puana hasret kalırken gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

Karşılaşmada oynanan oyun zaman zaman taraftarın tepkisine neden olurken dakikalar 71'i gösterirken ekranlara gelen görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Takımını desteklemek için tribünlerde bulunan bir genç kızın ağlayarak isyan ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

F-hBK8aW8AACom7

F-hBK7dWoAAmimd

Screenshot_15

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş galibiyeti unuttu! Taraftardan Burak Yılmaz'a tepkiBeşiktaş galibiyeti unuttu! Taraftardan Burak Yılmaz'a tepki
Adaylık sinyalini bu sözlerle verdi! "Baskı var"Adaylık sinyalini bu sözlerle verdi! "Baskı var"
Beşiktaş'ta sakatlıklar üst üste! Kafasına gelen top sonrası hastaneye götürüldüBeşiktaş'ta sakatlıklar üst üste! Kafasına gelen top sonrası hastaneye götürüldü
Anahtar Kelimeler:
tribün son dakika beşiktaş UEFA s lig bıraktı maçın
En Çok Okunan Haberler
ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı!

ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı!

'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

Tuzlaspor'un maç maç geliri açıklandı! 7 seyirci, 35 bin lira hasılat....

Tuzlaspor'un maç maç geliri açıklandı! 7 seyirci, 35 bin lira hasılat....

Beşiktaş galibiyeti unuttu! Taraftardan Burak Yılmaz'a tepki

Beşiktaş galibiyeti unuttu! Taraftardan Burak Yılmaz'a tepki

Galatasaray UEFA'ya başvuruda bulunmaya hazırlanıyor!

Galatasaray UEFA'ya başvuruda bulunmaya hazırlanıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.