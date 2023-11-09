Beşiktaş Bodo/Glimt maçında tribündeki o görüntü gündem oldu!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, gruptaki 4. maçında sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı.

Siyah-Beyazlılar rakibine 2-1 mağlup olurken grupta 3 puana hasret kalırken gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

Karşılaşmada oynanan oyun zaman zaman taraftarın tepkisine neden olurken dakikalar 71'i gösterirken ekranlara gelen görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Takımını desteklemek için tribünlerde bulunan bir genç kızın ağlayarak isyan ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)





