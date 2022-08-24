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Son dakika Beşiktaş haberleri! Beşiktaş bombayı patlattı! Dele Alli transferinde mutlu son!

24.08.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Siyah beyazlılar Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Bu kiralama için Everton'a herhangi bir ücret ödenmeyecek. Yıldız oyuncu bu gece saat 1.30'da İstanbul'da olacak. 26 yaşındaki oyuncunun gelişi için siyah-beyazlı taraftarlar karşılama hazırlığına başladı. 10 numara mevkisinde forma giyebilen İngiliz oyuncu için Beşiktaşlılar büyük heyecana kapılmış durumda.

Son dakika Beşiktaş haberleri! Beşiktaş bombayı patlattı! Dele Alli transferinde mutlu son!
Dele Alli

Dele Alli

İNG İngiltere
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Everton
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Beşiktaş'ta son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Beşiktaş, Dele Alli bombasını sonunda patlattı. Everton ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlayan siyah-beyazlı yöneticiler, Dele Alli'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. Taraftarların günlerdir beklediği haber sonunda geldi. Everton'a hiçbir kiralama bedeli ödemeyecek siyah-beyazlılar, taraftarları tarafından büyük takdir topladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

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Dele Alli'nin sözleşme detayları da belli oldu. Beşiktaş, Everton'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar Dele Alli'yi satın almak isterse; Ocak ayında 6 milyon Euro, sezon sonunda ise 8 milyon Euro ödemesi gerekecek. (DHA)

BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR

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Dele Alli, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor. Yıldız oyuncuyu taşıyan uçak saat 01.30'da İstanbul'da olacak. Yıldız oyuncu yarın sabah sağlık kontrollerinden geçerek Beşiktaş'a imzayı atacak.

BONSERVİS BEDELİ 100 MİLYON EURO

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Tottenham'da gösterdiği performansla bonservis değerini bir dönem 100 milyon Euro'ya kadar çıkartan Dele Alli, sonrasında yaşadığı düşüşle Everton'a gönderildi. Kariyerinde yeni bir sıçrayış yapmak isteyen 26 yaşındaki yıldız oyuncu Beşiktaş'ı büyük bir şans olarak görüyor.

PAZARTESİ GÜNÜ KADRODA OLACAK

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Beşiktaş yönetimi Dele Alli'yi Pazartesi günü Sivasspor ile oynanacak maçta kadroya almayı düşünüyor. Sezon başını Everton ile geçiren ve hazır durumda olan Dele Alli, Valerien Ismael'in şans vermesi halinde maçta da oynayabilecek.


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