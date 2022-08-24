Son dakika Beşiktaş haberleri! Beşiktaş bombayı patlattı! Dele Alli transferinde mutlu son!

Beşiktaş'ta son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Beşiktaş, Dele Alli bombasını sonunda patlattı. Everton ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlayan siyah-beyazlı yöneticiler, Dele Alli'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. Taraftarların günlerdir beklediği haber sonunda geldi. Everton'a hiçbir kiralama bedeli ödemeyecek siyah-beyazlılar, taraftarları tarafından büyük takdir topladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Dele Alli'nin sözleşme detayları da belli oldu. Beşiktaş, Everton'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar Dele Alli'yi satın almak isterse; Ocak ayında 6 milyon Euro, sezon sonunda ise 8 milyon Euro ödemesi gerekecek. (DHA)

BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR

Dele Alli, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor. Yıldız oyuncuyu taşıyan uçak saat 01.30'da İstanbul'da olacak. Yıldız oyuncu yarın sabah sağlık kontrollerinden geçerek Beşiktaş'a imzayı atacak.

BONSERVİS BEDELİ 100 MİLYON EURO

Tottenham'da gösterdiği performansla bonservis değerini bir dönem 100 milyon Euro'ya kadar çıkartan Dele Alli, sonrasında yaşadığı düşüşle Everton'a gönderildi. Kariyerinde yeni bir sıçrayış yapmak isteyen 26 yaşındaki yıldız oyuncu Beşiktaş'ı büyük bir şans olarak görüyor.

PAZARTESİ GÜNÜ KADRODA OLACAK

Beşiktaş yönetimi Dele Alli'yi Pazartesi günü Sivasspor ile oynanacak maçta kadroya almayı düşünüyor. Sezon başını Everton ile geçiren ve hazır durumda olan Dele Alli, Valerien Ismael'in şans vermesi halinde maçta da oynayabilecek.



