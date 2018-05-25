Beşiktaş Burak Yılmaz'ı beklemeye aldı

Gelecek sezon iyi bir golcü arayan Beşiktaş'ta 1 numaralı aday olan Burak Yılmaz'da önemli gelişmeler oldu ve siyah-beyazlılar son bir durum değerlendirmesi sonucu bu transferden şimdilik vazgeçti.
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