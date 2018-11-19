Beşiktaş Burak Yılmaz ile temasa geçti!

Trabzonspor’da, Bursaspor maçında oyundan çıkarken hem teknik direktörü Ünal Karaman hem de taraftarlarla gerginlik yaşayan, ardından para cezası kesilerek özür dilemesi beklenen, ancak beklenen özür gelmeyince de kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz için Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş’in eski öğrencisini takımda görmek istediği belirtilirken, yönetimin de oyuncu ile temasa geçtiği ifade edildi. Deneyimli oyuncunun, kurulan temaslarda bonservis sorununu alacaklarına karşılık kendisinin halledeceğini söylediği belirtildi. Ancak, Burak buna karşılık 2 milyon 750 bin Euro garanti paranın yanı sıra 1 milyon 250 bin Euro da imza parası istedi.

Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş’ta yönetimin, Burak’ın istediği fiyatların yüksek olduğu ve indirime gitmesini istediği ifade edildi. Siyah-beyazlıların, yıllık ücret olarak 2 milyon Euro önerdiği, imza parası ise vermek istemediği belirtildi. Beşiktaş’ın, Burak’tan gelecek cevabı bekleyişe geçtiği ifade edildi.