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Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın durumunu açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı. Siyah beyazlılar, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un son durumunu hakkında bilgi verdi.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın durumunu açıkladı

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Burak Yılmaz özel programına devam ederken Oğuzhan Özyakup ise salonda çalıştı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik çalışması, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


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