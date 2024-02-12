Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor ile berabere kaldı! Siyah-Beyazlılar son 5 maçta yalnızca 1 kez kazandı

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla golsüz beraberlikle sona ererken puanlar da paylaşılmış oldu.
28'nci dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, sol taraftan Kayserispor ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal uzandı ve gole izin vermedi.
51'nci dakikada Kayserispor sol kanattan Cardoso ile çok tehlikeli gelirken yaptığı vuruş Mert'in solundan geçip direkte patladı.
Kayseri ekibinin başında çıktığı ilk 2 mücadeleden beraberlikle ayrılan Burak Yılmaz bu karşılaşmadan da 1 puanla ayrıldı.
Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta yalnızca 5 puan toplayabildi. Siyah-Beyazlılar 5 maçta 1 kez galip gelirken, 2 kez berabere kaldı, 2 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ın yeni transferleri Joe Worrall ve Ernest Muci, Kayserispor karşısında ilk 11'de başladı.