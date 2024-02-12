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Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor ile berabere kaldı! Siyah-Beyazlılar son 5 maçta yalnızca 1 kez kazandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.02.2024 21:51 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş rakibi ile golsüz berabere kaldı. Burak Yılmaz Kayserispor'un başında çıktığı 3. mücadeleden de 1 puanla ayrılırken, Siyah-Beyazlılar son 5 maçta yalnızca 1 kez kazandı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor ile berabere kaldı! Siyah-Beyazlılar son 5 maçta yalnızca 1 kez kazandı

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla golsüz beraberlikle sona ererken puanlar da paylaşılmış oldu.

MUCI GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

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28'nci dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, sol taraftan Kayserispor ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal uzandı ve gole izin vermedi.

DİREKTEN DÖNDÜ

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51'nci dakikada Kayserispor sol kanattan Cardoso ile çok tehlikeli gelirken yaptığı vuruş Mert'in solundan geçip direkte patladı.

BURAK YILMAZ'IN BERABERLİK SERİSİ SÜRDÜ

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Kayseri ekibinin başında çıktığı ilk 2 mücadeleden beraberlikle ayrılan Burak Yılmaz bu karşılaşmadan da 1 puanla ayrıldı.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET

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Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta yalnızca 5 puan toplayabildi. Siyah-Beyazlılar 5 maçta 1 kez galip gelirken, 2 kez berabere kaldı, 2 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER 11'DE

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Beşiktaş'ın yeni transferleri Joe Worrall ve Ernest Muci, Kayserispor karşısında ilk 11'de başladı.

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