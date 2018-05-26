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Beşiktaş Burak Yılmaz transferini rafa kaldırdı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

Siyah beyazlılar, Trabzonspor forması giyen transfer listelerindeki golcü futbolcu Burak Yılmaz için kararını verdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz transferini şimdilik rafa kaldırdı.

Beşiktaş Burak Yılmaz transferini rafa kaldırdı!

Gündemi meşgul eden transfer iddialarından biri de Burak Yılmaz... Tecrübeli golcü, Trabzonspor'dan sonra eski takımına dönecek mi? İşte o detaylar...

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın transferi için bekleme kararı aldı. Siyah-beyazlılar hem Trabzonspor ile olan iyi ilişkilerini bozmamak hem de mali zorluklar nedeniyle golcü futbolcunun transferini şimdilik rafa kaldırdı.

Gelecek sezon iyi bir golcü arayan Beşiktaş'ta 1 numaralı aday olan Burak Yılmaz'da önemli gelişmeler oldu ve siyah-beyazlılar son bir durum değerlendirmesi sonucu bu transferden şimdilik vazgeçti.

İşte Beşiktaş'ı durduran faktörler:

1- Trabzonspor Kulübü ile iyi olan ilişkileri bozacak bir hamlenin içinde olmayız.

2- Çin kulübünün ve Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'dan alacakları var. Zor bir pazarlık süreci var. Bu şartlarda bizim de pazarlığa dahil olmamız hem yanlış hem de mümkün değil... Burak bu sorunları kendi çözerse belki o zaman şartlar yeniden değerlendirilir.

3- Love ve Negredo verimli olamadı. Ancak Demba Ba ve Burak değişikliğinden önce bu ikilinin gitmesi gerekir.

Trabzonspor ile iki yıl daha sözleşmesi olan Burak Yılmaz, her sezon için 3 milyon 550 bin Euro garanti ücret alacak.

(Sabah)

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