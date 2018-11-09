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Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.11.2018 15:06 | Son Güncelleme

Rekor fiyatla Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun Ada'dan ayrılıyor.

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak iddiası

Premier League macerasını sonlandıracak olan Cenk Tosun'un yeni takımını İngilizler açıkladı... İşte o flaş gelişme.... Kadrosuna iyi bir golcüyü katmak isteyen Beşiktaş ile ilgili olay bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar Everton forması giyen Cenk Tosun'u kadrosuna katmayı planlıyor.

Haberlerde, Cenk Tosun'un Ocak ayında yeniden Beşiktaş'a geleceği ve büyük ihtimalle siyah beyazlı formayı kiralık olarak giyeceği iddia edildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Cenk Tosun'un transferine sıcak baktığı belirtiliyor. Everton'daki ikinci sezonunu geçiren Cenk Tosun, bu sezon toplam 15 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. 9 maçta ilk 11'de oynayan 27 yaşındaki milli golcü, 511 dakika sahada kaldı. 4 sezon Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, 2017-2018 sezonunda Everton'a rekor bir para karşılığında transfer olmuştu. (AJANSSPOR)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Beşiktaş cenk tosun Spor Toto Süper Lig

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Beşiktaş'a Jeramain Lens'ten kötü haber

Takım
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BIRAKIN ALLAH AŞKINA YA GİTTİ BİTTİ KARDEŞİM GERİ GELİP BİR FAYDA OLMASI ZOR
come back tosun paşa
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