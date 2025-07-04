Beşiktaş, Ciro İmmobile'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a resmen bildirdi!

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş da Ciro İmmobile ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Forvet oyuncusu Ciro İmmobile ile yolların ayrıldığı resmen KAP'a bildirildi. Kartal fesih bedeli olarak yıldız oyuncuya 2.65 milyon euro bedel ödeyecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI...

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir.”